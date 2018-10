Mỹ "gạ" Ấn Độ mua F-16 để tránh bị trừng phạt vì S-400

Mỹ khẳng định việc đặt hàng tiêm kích F-16 sẽ giúp Ấn Độ tránh bị cấm vận sau thương vụ mua tên lửa phòng không S-400 Nga.

Tiêm kích F-16 trong biên chế không quân Mỹ. Ảnh: USAF.

"Tổng thống Mỹ Donald Trump cần một thỏa thuận tốt để có thể miễn trừ các biện pháp trừng phạt Ấn Độ theo Đạo luật Chống đối thủ của Mỹ thông qua cấm vận (CAATSA). Washington đã đề xuất New Delhi đặt mua lượng lớn tiêm kích F-16 để phục vụ mục đích này hồi đầu tháng 10", tờ Indian Express của Ấn Độ hôm qua dẫn nguồn tin ngoại giao giấu tên tiết lộ.

Ấn Độ từng nhiều lần từ chối mua tiêm kích F-16, do đây là mẫu chiến đấu cơ được không quân Pakistan vận hành từ hàng chục năm nay. Mỹ dự kiến chào bán biến thể F-16 Block 70 tối tân, có nhiều tính năng vượt trội hơn phiên bản Block 50/52 của Pakistan, cũng như chuyển giao dây chuyền sản xuất tiêm kích F-16 cho Ấn Độ. Tuy nhiên, các đề xuất của Washington vẫn chưa thuyết phục được New Delhi.

Ngoài lý do "mang tính chính trị", Ấn Độ cũng khẳng định các tiêm kích Mỹ như F-16 và F-18 đều không tương thích với tên lửa diệt hạm siêu thanh BrahMos do nước này và Nga hợp tác phát triển.

Hợp đồng bán tên lửa S-400 trị giá 5,4 tỷ USD được Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ký hôm 5/10 tại hội nghị thượng đỉnh Nga - Ấn lần thứ 19 ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ. Hai lãnh đạo cũng thống nhất thỏa thuận bán 4 tàu chiến Đề án 11356 cho New Delhi với mức giá 2,2 tỷ USD.

Mỹ từng nhiều lần khẳng định việc Ấn Độ mua tên lửa S-400 có thể làm ảnh hưởng tới kế hoạch chuyển giao công nghệ quốc phòng của Washington cho New Delhi trong thời gian tới. Giới chức Ấn Độ khẳng định việc mua S-400 là đòi hỏi cấp bách về an ninh quốc gia, đồng thời đảm bảo các hệ thống này sẽ không gây nguy hiểm cho những vũ khí mà New Delhi đã hoặc sẽ mua của Washington.