Nga tiết lộ chính xác số quân nhân thiệt mạng trong cuộc chiến Syria

(Dân Việt) Nga đã mất đi 112 quân nhân trong 3 năm hoạt động chống khủng bố tại Syria, theo hãng tin Tass.

Hãng thông tấn Nga ngày 30.9 dẫn lời Chủ tịch Ủy ban An ninh và Quốc phòng thuộc Hội đồng Liên bang (Thượng viện Nga) Viktor Bondarev cũng cho biết, trong 3 năm qua, không quân Nga đã tiêu diệt khoảng 85.000 phần tử khủng bố trong các cuộc không kích trong khuôn khổ chiến dịch chống khủng bố tại Syria.

heo ông Bondarev, trong 3 năm qua, khoảng 10.000 mục tiêu khủng bố tại Syria đã bị tấn công - gồm các kho đạn dược, thành trì và các trung tâm kiểm soát.

Trong 100.000 phần tử khủng bố đã bị tiêu diệt, có khoảng 85.000 phần tử bị không quân Nga vô hiệu hóa. Ông Bondarev khẳng định tất cả các cuộc không kích đều tấn công chính xác các mục tiêu khủng bố. Ngoài ra, ông cho biết 112 quân nhân của Nga đã hy sinh trong chiến dịch chống khủng bố tại Syria. Thiệt hại của Nga về vũ khí, trang thiết bị gồm 8 máy bay, 7 máy bay trực thăng và một số xe thiết giáp.

Theo cựu tư lệnh các lực lượng không gian vũ trụ Nga, Moscow đã thành công trong việc ngăn chặn các cuộc tấn công của các phần tử khủng bố, phá vỡ hàng phòng ngự của chúng và giành được thành trì về tay các lực lượng chính phủ Syria.

“Các nhiệm vụ do chúng ta đặt ra ở Syria đã hoàn tất. Phần lớn lãnh thổ Syria đã được giải phóng của các phần tử khủng bố”, ông Bondarev nói thêm.

Ông Bondarev cũng cho biết thêm rằng, lực lượng không quân Nga đã tiến hành và sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công chính xác nhằm vào các mục tiêu khủng bố ở Syria.

Về phía Nga, thiệt hại về nhân sự của lực lượng này khi tham gia cuộc chiến chống khủng bố tại Syria tính đến thời điểm hiện tại là 112 người.

“Tính đến hôm nay, các lực lượng vũ trang của chúng ta đã mất đi 112 người tại Syria, trong đó các vụ rơi máy bay An-26 và Il-20 chiếm một nửa số nạn nhân”, ông Bondarev cho biết.

“Các thiệt hại về vật chất bao gồm 8 máy bay, 7 trực thăng, một hoặc hai phương tiện chở quân bọc thép và các xe bọc thép”, ông Bondarev nói thêm.

Cùng ngày, tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cũng công bố số liệu thống kê cho biết tổng cộng 18.096 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích do Nga tiến hành tại Syria trong 3 năm qua. Con số thương vong do SOHR thống kê gồm 7.988 dân thường, 5.233 phần tử thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, và số còn lại thuộc các lực lượng nổi dậy, Hồi giáo và cực đoan.