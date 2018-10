Sốc: Thảm kịch MH370 được nhà tiên tri Nostradamus thấy trước 500 năm

(Dân Việt) Nhà tiên tri Nostradamus nổi tiếng của nước Pháp được cho là nhìn thấy trước thảm kịch MH370 biến mất hàng trăm năm trước, theo báo Anh Daily Star.

Khi còn sống, nhà tiên tri Nostradamus nổi tiếng của nước Pháp đã thấy trước thảm kịch MH370?

Nhà tiên tri Nostradamus nổi tiếng vì đã dự đoán chính xác sự xuất hiện của Napoléon và Hitler cũng như các cuộc tấn công khủng bố nhắm vào nước Mỹ ngày 11.9.2001. Ông mất năm 1566 và những cuốn sách ông viết đã được nghiên cứu trong nhiều thế kỷ kể từ đó.

Và giờ đây, thông tin nhà tiên tri Nostradamus từng dự đoán chính xác thảm kịch MH370 mất tích năm 2014 đang là chủ đề gây chú ý trên mạng, theo Daily Star. Sumyth Dubey, một blogger từ Ấn Độ, tin rằng Nostradamus dự đoán thảm kịch MH370 từ hơn 460 năm trước, theo báo Anh Express.

Giải thích cho tuyên bố của mình, blogger Ấn Độ dẫn đoạn văn được nhà tiên tri Nostradamus viết như sau: "Gần, xa, hai ngôi sao lớn bị rơi. Thảm kịch sẽ xảy ra vào tháng ba hoặc tháng Tư. Ôi mất mát lớn làm sao, hai người tốt bụng. Trên đất liền và trên biển sẽ làm yên lòng tất cả các phía".

Dubey giải thích rằng, "2 ngôi sao lớn" được đề cập trong đoạn văn có thể là cơ trưởng Zaharie Ahmad Shah và cơ phó Fariq Abdul Ahmad của chuyến bay MH370. Họ đều là những phi công giàu kinh nghiệm với hàng chục nghìn giờ bay.

Tiếp theo, văn bản đề cập đến thảm kịch “sẽ xảy ra giữa tháng Ba và tháng Tư”. Theo ông Dubey, MH370 đã mất tích ngày 8.3.2014 và "mất mát lớn" được đề cập bởi nhà tiên tri Nostradamus ám chỉ 239 người đã biến mất cùng MH370 và hiện được cho là đã chết.

"Trên đất liền và trên biển" được cho là đề cập đến các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ khổng lồ được thực hiện bởi 27 quốc gia sau thảm kịch.

Blogger Ấn Độ nhấn mạnh rằng, ông thường không tin vào các dự đoán nhưng "sự tuyệt vọng dẫn đến những niềm tin tuyệt vọng".

"Việc tìm kiếm MH370 vẫn diễn ra. Nostradamus có thể đã tiên tri về vị trí của chiếc máy bay. Hi vọng đưa chúng ta đến những điều ngớ ngẩn. Giống như người ta nói, hi vọng là một điều nguy hiểm. Nhưng hi vọng là điều duy nhất gia đình các nạn nhân MH370 có", ông Dubey nói.

MH370 mất tích sau khi cất cánh từ thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia và hướng về thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc với 239 người trên khoang.

Sáng 8.3.2014 chiếc máy bay mất liên lạc gần đảo Phuket ở eo biển Malacca. Mặc dù có hai chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn trên biển, nhưng người ta chỉ tìm thấy một số mảnh vỡ thuộc về MH370. Tung tích chiếc máy bay xấu số đến nay vẫn là một ẩn số.