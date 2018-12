Thổ Nhĩ Kỳ ồ ạt đưa quân áp sát Syria thay Mỹ chống IS

(Dân Việt) Thổ Nhĩ Kỳ ồ ạt triển khai thêm binh sĩ và xe tăng áp sát biên giới với Syria, tập trung dọc các khu vực do người Kurd nắm giữ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, Ankara sẽ tiếp quản cuộc chiến chống khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) trong khu vực.

Đoàn xe quân sự di chuyển trên đường phố ở tỉnh Kilis, giáp biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Tân Hoa xã.

Theo hãng thông tấn nhà nước Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ, đoàn xe quân sự bao gồm các tổ hợp pháo và đại bác cũng như một số lượng lớn binh sĩ và xe tăng đã đến các khu vực biên giới của tỉnh Kilis ở phía đông nam nước này.

Đoàn xe quân sự tại tỉnh Kilis, giáp biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh Tân Hoa xã

Trong khi đó, ở miền bắc Syria, lực lượng phiến quân Quân đội Syria Tự do (FSA) do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn đã được triển khai tới các khu vực gần thị trấn Manbij do người Kurd nắm giữ, hãng tin Anadolu cho biết.

Trong một cảnh quay được Anadolu phát đi, hàng chục xe tải gắn súng máy chở các chiến binh FSA đang di chuyển trong đêm.

Những động thái trên diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và người đồng cấp Mỹ Donald Trump hôm 23.12 đã điện đàm và đồng ý đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ về mặt ngoại giao cũng như quân sự giữa 2 nước để ngăn chặn khoảng trống quyền lực sau khi quân đội Mỹ rút khỏi Syria.

Tổng thống Erdogan trước đó cảnh báo rằng, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiến hành một chiến dịch quân sự ở phía đông sông Euphrates, Syria để xóa sổ các nhóm khủng bố (dân quân người Kurd) ở đây, nhưng sau đó đã hoãn động thái này lại sau khi ông Trump bất ngờ tuyên bố rút quân khỏi Syria.

Ankara xem Các Đơn vị Bảo vệ Nhân dân người Kurd (YPG) là một chi nhánh của Đảng Công nhân người Kurd (PKK) bị Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và EU liệt vào danh sách khủng bố.

Đầu năm nay, Thổ Nhĩ Kỳ đã thực hiện Chiến dịch Nhành Ôliu để giành quyền kiểm soát khu vực Afrin của Syria từ lực lượng dân quân người Kurd, còn YPG kiểm soát khu vực Syria ở phía đông sông Euphrates.

Tuy nhiên, với sự rút lui của Mỹ khỏi Syria, Thổ Nhĩ Kỳ được cho là sẽ tiếp quản cuộc chiến chống khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Syria từ Mỹ. Đã có nhiều dấu hiệu chứng minh cho điều này. Sau khi điện đàm với Tổng thống Erdogan, ông Trump đã công khai tuyên bố, các nước trong khu vực, bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ hoàn toàn có khả năng giải quyết ổn thỏa số khủng bố IS còn lại.

Ibrahim Kalin, phát ngôn viên của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan hôm 24.12 cũng mạnh mẽ bác bỏ những lo ngại rằng việc Mỹ rút quân sẽ cho phép IS trỗi dậy đồng thời khẳng định, cuộc chiến chống IS sẽ không bị gián đoạn hoặc dừng lại vì quyết định gây tranh cãi của ông Trump.

"Là một phần của liên minh toàn cầu nhằm đánh bại IS, chúng tôi muốn tuyên bố một lần nữa rằng chúng tôi sẽ không cho phép điều đó (IS trỗi dậy) xảy ra trên đất Syria, đất Iraq hay đất Thổ Nhĩ Kỳ", ông Kalin nói trong một cuộc họp báo.