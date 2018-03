Tổng thống liên bang Mỹ chạy trốn và sự biến mất của một kho vàng

(Dân Việt) Tối muộn, hai chuyến tàu khởi hành đi Richmond về phía nam. Chuyến tàu đầu tiên chở Tổng thống Jefferson Davis và các quan chức khác của Liên minh, cùng với các tài liệu quan trọng nhất của chính phủ và các tài liệu lưu trữ khác. Chuyến thứ hai chuyên chở tất cả các dự trữ tiền mặt của liên bang (bao gồm vàng, bạc và các đồng tiền khác), cũng như dự trữ vàng của các ngân hàng của Richmond và một số lượng lớn đồ trang sức quyên góp của phụ nữ.

Cuộc nội chiến Mỹ (1861–1865), đã khiến Tổng thống Mỹ Jefferson Davis và những người thân cận của ông phải chạy trốn về phía nam, được cho là mang theo cả kho vàng lớn.

Cuộc nội chiến này hay còn gọi là cuộc Chiến tranh giữa các tiểu bang là một cuộc tranh chấp quân sự diễn ra tại Mỹ, giữa Chính phủ Liên bang và các tiểu bang phía Bắc vào giữa thế kỷ 19.

Sau khi Abraham Lincoln đắc cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 1860, 11 tiểu bang theo chế độ nô lệ ở miền nam nước Mỹ đã tuyên bố ly khai khỏi Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ và lập ra Liên minh miền Nam; 25 tiểu bang còn lại ủng hộ chính phủ Liên minh miền Bắc. Cuộc phân tranh Nam-Bắc – chủ yếu diễn ra tại các tiểu bang phía Nam – kéo dài 4 năm và chấm dứt khi quân miền Nam đầu hàng năm 1865 và chế độ nô lệ bị đặt ra ngoài vòng pháp luật trên toàn lãnh thổ nước Mỹ. Trong những vấn đề là nguyên nhân gây nên cuộc chiến, một số đã được giải quyết trong Thời kỳ Tái thiết sau đó, và một số khác vẫn còn tiếp tục tồn tại.

Chiến thắng của miền Bắc đặt dấu chấm hết cho Liên minh miền Nam cũng như chế độ nô lệ, và làm tăng cường vai trò của chính phủ liên bang. Các vấn đề xã hội, chính trị, kinh tế và chủng tộc của cuộc Nội chiến đã có vai trò quyết định trong việc định hình Thời kỳ Tái thiết, kéo dài đến năm 1877.

Chiến sự bắt đầu vào ngày 12 tháng 4 năm 1861, khi các lực lượng của miền Nam tấn công một căn cứ quân sự của liêng bang tại Đồn Sumter thuộc Nam Calirona. Lincoln phản ứng lại bằng cách kêu gọi một đội quân tình nguyện từ mỗi tiểu bang để chiếm lại các tài sản liên bang, và dẫn đến sự ly khai của thêm bốn tiểu bang nô lệ nữa. Cả hai bên đều tăng cường xây dựng quân đội.

Khi quân đội Liên minh đóng tại thủ đô Liên bang Richmond, Virginia vào đầu tháng 4 năm 1865, Tổng thống Jefferson Davis và phần còn lại của chính phủ đã chạy trốn về phía nam, bị cáo buộc mang theo một số lượng đáng kể vàng, bạc và các đồng tiền khác. Nhưng khi các viên chức Liên minh bắt gặp ông Davis vào ngày 10 tháng 5, gần Irwinville, Georgia, ông lúc đó chỉ mang theo một ít đô la.

Jefferson Davis.

Vì vậy, những gì đã xảy ra với kho vàng liên bang bị mất tích? Số phận của nó vẫn còn là một bí ẩn trong hơn 150 năm, tạo ra nhiều huyền thoại địa phương ở miền Nam và các nơi khác, thậm chí gây cảm hứng cho những bộ phim Hollywood như The Good, Bad, and Ugly (1966) và Sahara (2005) dựa trên cuốn sách của Clive Cussler.

William Rawlings, tác giả của nhiều cuốn sách tiểu thuyết và tiểu thuyết về lịch sử miền Nam, nói rằng: "Mọi huyền thoại có quyền lực ở lâu dài đều có một sự thật trong đó, và chắc chắn điều này đã làm. Rawlings đã đưa ra một chương về Kho báu Liên minh bị mất trong cuốn sách The Strange Journey của Hiến pháp Liên bang, và những câu chuyện khác trong lịch sử của Georgia , và cũng đã khai thác các truyền thuyết cho cuốn tiểu thuyết The Rutherford Cipher , ban đầu được xuất bản vào năm 2004.

Câu chuyện bắt đầu ở Richmond vào Chủ nhật, ngày 2 tháng 4 năm 1865 khi ông Jefferson Davis nhận được một thông điệp khẩn cấp từ Tướng Robert E. Lee trong khi tham dự một buổi lễ của nhà thờ. Lee cảnh báo Davis rằng chính phủ của ông nên sơ tán ngay lập tức khỏi Richmond, hoặc có nguy cơ bị quân đội Liên bang bắt.

Tối muộn, hai chuyến tàu khởi hành đi Richmond về phía nam. Chuyến tàu đầu tiên mang Davis và các quan chức khác của Liên minh, cùng với các tài liệu quan trọng nhất của chính phủ và các tài liệu lưu trữ khác. Chuyến thứ hai chuyên chở tất cả các dự trữ tiền mặt của liên bang (bao gồm vàng, bạc và các đồng tiền khác), cũng như dự trữ vàng của các ngân hàng của Richmond và một số lượng lớn đồ trang sức quyên góp của phụ nữ.

Những tin đồn sau đó lan ra cho rằng, Tổng thống miền Nam Jefferson Davis đã mang theo hàng triệu đô la khi họ chạy trốn khỏi Richmond. Và những tin đồn như vậy không chỉ giới hạn ở miền Nam. Các quan chức của Liên minh cũng ước tính giá trị tài sản của Liên bang trong hàng triệu đô la, với hy vọng thúc đẩy quân đội liên bang tìm kiếm Davis và chính phủ của ông này.

Giá trị đích thực của kho báu đã để lại cho Richmond - dưới sự bảo vệ của Đại úy Hải quân Liên Bang William H. Parker và các thuyền trưởng trẻ tuổi trong bộ chỉ huy - sẽ không bao giờ được biết đến. Tuy nhiên, trên một tờ báo của Richmond vào năm 1893, ông Parker nhớ lại rằng các quỹ của chính phủ được đặt trong trách nhiệm của ông chỉ tổng cộng "khoảng 500.000 USD bằng vàng, bạc và vàng." Tuy nhiên, tin đồn về hàng triệu vẫn tồn tại.

Đồng đô la Mỹ thời kỳ nội chiến.

Vào đầu tháng 5, ông Jefferson Davis và số tài sản còn lại đã tới Washington, Georgia. Dù vậy, chi phí đi lại đã dần dần cạn kiệt nguồn tài chính của họ vào thời điểm đó. Trong cuốn sách Flight Into Oblivion năm 1938 , nhà sử học AJ Hanna ghi lại một số chi phí đã biết của Davis, bao gồm 108.000 đô la Mỹ được trả cho lực lượng hộ tống gần sông Savannah và 40.000 đô la Mỹ được trả cho các nguồn cung cấp tại Washington và Augusta, Georgia. (Những người Liên bang đang chạy trốn cũng kiếm được khoảng 450.000 đô la của ngân hàng Richmond, nhưng sẽ không chạm vào những quỹ này, vì họ không thuộc về chính phủ Liên bang).

Ngày 4 tháng 5, sau khi Davis và một số cố vấn ở lại với ông này đã quyết định giải tán chính phủ, họ đã ủy thác một khoản ngân quỹ khoảng 86.000 USD cho hai quan chức hải quân liên bang với nhiệm vụ buôn lậu nó ra khỏi nước này sang Anh. Tuy nhiên, kết quả là nó không bao giờ đến được nước Anh. Rawlings nói: "Đó là một phần của tiền mà về cơ bản đã bị đánh cắp bởi một ai đó. Trong cuốn The Rebel and the Rose (2007), Wesley Millett và Gerald White theo dõi con đường của kho tàng liên bang, một phần trong đó họ tin rằng một trong những viên chức hải quân, James A. Semple, đã chi phí cho mối tình của mình với Julia Tyler vợ góa của Tổng thống John Tyler, cũng như một âm mưu thất bại trong việc kích động chiến tranh giữa Anh và Hoa Kỳ.

Sau khi gửi ngân quỹ Richmond tại một kho tiền địa phương ở Washington để giữ an toàn, Davis tiếp tục hướng về phía Nam với vợ, Varina, con của họ và một vài người khác. Theo nghiên cứu của Rawlings, họ chia những khoản tiền còn lại của quỹ kho bạc cho nhóm thứ hai mà họ dự định sẽ gặp ở Florida. Nhưng vào ngày 10 tháng 5, khi các thành viên của đoàn kị binh Michigan số 4 bắt được nhóm của ông Davis ở gần Irwinville, Georgia, họ chỉ có một vài đô la bên người.

Ông Jefferson Davis và đoàn thân tín trong chính phủ liên bang.

Không rõ điều gì đã xảy ra với tiền bạc. Một lý thuyết cho thấy nó đã bị đánh cắp bởi các kị binh Michigan. Một lý thuyết khác, theo Rawlings: Davis và nhóm của ông đã giấu kho vàng đó. Chính Rawlings đã chứng kiến ​​những gì dường như là một phần của mảnh đất Liên minh bị chôn vùi. Một trong những độc giả của ông đã cho ông thấy một đồng bạc Mexico đến năm 1850, mà ông cho biết đã được phát hiện bởi một đoàn khai thác gỗ vào những năm 1940 gần một điểm Georgia nơi Tổng thống chạy trốn Davis được biết là đã cắm trại.

Đối với vàng ngân hàng Richmond, nó nhanh chóng rơi vào tay quân liên bang, chiếm Washington trong vài ngày sau khi ông Jefferson Davis rời đi. Giá trị gần nửa triệu đô la, vàng được đổ lên các toa xe hướng về phía bắc, trong sự giam giữ của các quan chức chính phủ Mỹ. Nhưng vào đêm ngày 24 tháng 5, khi nhóm tổ chức cắm trại vào ban đêm ở Lincoln County, Georgia, gần ngã tư Danburg, khoảng 20 người đàn ông trên lưng ngựa đã xâm chiếm trại và mang theo càng nhiều vàng càng tốt.

Rawlings cho biết: "Trong trí tưởng tượng phổ biến, ngân hàng ngân hàng Richmond đã trở thành một phần của" Kho báu Liên minh bị mất "và có một số sự thật cho câu chuyện đó.

Ngay cả ngày hôm nay, tin đồn vẫn còn tồn tại về số phận của các phần khác nhau của Kho báu Liên minh mất tích, làm sôi nổi những câu chuyện khám phá từ nông thôn Georgia đến Muskegon, Michigan. Và giống như tất cả những câu chuyện hay về kho báu bị mất, cái này vẫn giữ được sức mạnh. "Người ta thích tin rằng có một cái gì đó ở đó," Rawlings nói. "Họ rời Richmond với một khoản tiền, và khi Tổng thống miền Nam Daivs cùng người của ông này đã bị bắt sáu tuần sau đó, họ không có gì cả. Câu hỏi đặt ra là, những gì đã xảy ra? Và trí tưởng tượng của người dân sẽ tiếp tục từ đó. "