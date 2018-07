Vụ Mỹ cáo buộc nữ điệp viên Nga dùng “tình dục kế”: Nga nói gì?

(Dân Việt) Nga vừa đưa ra thông tin chính thức trước vụ Mỹ bắt giữ công dân Nga Maria Butina vì nghi ngờ cô này là điệp viên ngầm của Nga.

Maria Butina, người đang bị cáo buộc là điệp viên ngầm của Nga

Bộ Ngoại giao Nga vừa phát động một chiến dịch trên mạng xã hội ngày 19.7 để kêu gọi thả tự do cho Maria Butina, người bị cáo buộc là điệp viên ngầm của Nga, tờ New York Post đưa tin.

Butina bị bắt giữ tuần trước vì cáo buộc thâm nhập chính trường Mỹ để truyền thông tin về Nga trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Ngày 19.7, đáp lại hành động này của Mỹ, Bộ Ngoại giao Nga viết trên trang Twitter chính thức: “Vì vụ công dân Nga Maria Butina bị bắt giữ ở Mỹ, chúng tôi khởi động một chiến dịch để ủng hộ cô ấy”.

Bộ cũng yêu cầu người dùng mạng đổi hình ảnh đại diện của họ thành ảnh Butina và sử dụng hashtag #FreeMariaButina (thả tự do cho Maria Butina).

Bộ Ngoại giao Nga cũng đã thay đổi hình ảnh đại diện của họ thành ảnh chụp Butina, người phụ nữ 29 tuổi đang ở Mỹ với visa du học.

Butina, người đang bị giam ở Mỹ mà không được bảo lãnh, là "người nổi tiếng ở Nga", theo các công tố viên Mỹ.

Một năm sau khi chuyển đến Moscow vào năm 2010, cô thành lập một nhóm ủng hộ quyền sử dụng súng có tên The Right to Bear Arms (Quyền mang vũ khí) và nhanh chóng trở nên nổi tiếng như người có ảnh hưởng chính trị.

Ngay trước khi tham gia Hiệp hội Súng trường Quốc gia Mỹ (NRA) từ năm 2014, Butina đã xuất hiện trên tạp chí GQ Nga của Nga. Tạp chí này trang điểm cho cô trông giống như điệp viên điển hình trong phim Hollywood.

Các công tố viên Mỹ cáo buộc Butina sử dụng hình ảnh người ủng hộ quyền sử dụng súng để tạo mối quan hệ trong NRA và xâm nhập vào vòng tròn quan hệ của các thành viên Đảng Cộng hòa trước cuộc bầu cử năm 2016.

Ngoài ra, Butina được cho là có quan hệ cá nhân với một chính trị gia Mỹ, người mà cô từng sống cùng, và tận dụng mối quan hệ này trong các hoạt động bí mật.

Chưa hết, cô còn "quan hệ tình dục với một cá nhân khác để đổi lấy một vị trí trong một tổ chức đặc biệt”, theo công tố viên Mỹ.