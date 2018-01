Báo Trung Quốc: "Đừng nói U23 Việt Nam thắng nhờ may mắn"

Truyền thông Trung Quốc phủ nhận U23 Việt Nam thành công nhờ may mắn và đó là sự chuẩn bị tốt từ bóng đá trẻ.

U23 Việt Nam đưa cả châu Á đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, lẳng lặng tiến vào tứ kết, rồi bán kết và giờ đây thầy trò HLV Park Hang Seo đã chính thức bước chân tới trận đấu cuối cùng của giải U23 Châu Á 2018. Đây là chiến tích lịch sử của bóng đá Việt Nam cũng như bóng đá Đông Nam Á.

Chứng kiến chiến tích của U23 Việt Nam, không ít truyền thông nước ngoài cho rằng đó là do điều may mắn. Tuy nhiên tờ Eastday của Trung Quốc lại đưa ra những quan điểm chứng minh Việt Nam không hề may mắn. Cụ thể tờ báo này cho rằng đó là quá trình đào tạo bóng đá trẻ của Việt Nam.

Tờ Eastday viết: "Vì sao Việt Nam lại mạnh đến vậy chỉ sau 7 năm?. Việt Nam là đội bóng thu hoạch lớn nhất sau giải đấu tại Trung Quốc. Từ vị thế một đội bóng được xếp vào hàng lót đường, U23 Việt Nam vượt qua Australia, hòa Syria, thua sát nút U23 Hàn Quốc, rồi vượt qua Iraq và Qatar trên chấm 11m.

"Họ không có thể hình nổi trội nhưng biết phát huy kỹ thuật, khắc phục điểm yếu. Đừng ngồi đó và tấm tắc khen họ thành công nhờ may mắn. Chúng ta phải đặt câu hỏi tại sao bóng đá Việt Nam thành công vượt bậc? Đó là quá trình trồng cây, gây hạt mới có thu hoạch. Họ đã trường kỳ gieo hạt, trường kỳ tích lũy".

Theo Eastday những ngày qua, người hâm mộ Trung Quốc đã cổ vũ rất nhiệt tình mỗi khi U23 Việt Nam thi đấu. Tờ này cũng tiết lộ fan bóng đá quốc gia đông dân nhất thế giới trăn trở về sự tụt hậu của nền bóng đá nước nhà và phát triển đáng kể của bóng đá Việt Nam.

15h00 ngày 27.1, U23 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu lịch sử với U23 Uzbekistan tại trận chung kết giải U23 Châu Á. Đây là điều trong mơ với bóng đá Việt Nam, chính vì vậy người hâm mộ rất mong muốn thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ chiến đấu hết mình để hoàn thành câu chuyện cổ tích này. Tiến lên U23 Việt Nam!