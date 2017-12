Chuyển nhượng bóng đá (30.12): "Hàng thừa" M.U khiến Real Madrid và Barcelona đại chiến

(Dân Việt) Barca và Real “đại chiến” vì sao M.U, Conte hé lộ tương lai của Luiz, Sanchez sắp gia hạn hợp đồng với Arsenal, M.U và Chelsea đón tin vui vụ Alex Sandro, Hazard hết đường sang Real, Inter âm mưu “giải cứu” Mkhitaryan, Juve quyết chiêu mộ Emre Can…

Barca và Real “đại chiến” vì sao M.U. Theo tờ Daily Express, Barcelona và Real Madrid đang cạnh tranh với nhau quyết liệt trong cuộc đua giành chữ ký của Daley Blind, người không có được vị trí chính thức thường xuyên ở M.U.

Conte hé lộ tương lai của Luiz. HLV Antonio Conte khẳng định, trung vệ David Luiz sẽ trở lại thi đấu cho Chelsea trong thời gian tới. Với việc sử dụng tuyển thủ Brazil trở lại thì nhiều khả năng mối quan hệ giữa Conte và Luiz đã bớt căng thẳng. Như vậy, anh khó lòng ra đi trong tháng 1.2018.

Sanchez sắp gia hạn hợp đồng với Arsenal? Cựu danh thủ Matt Upson tiết lộ, tiền đạo Alexis Sanchez đang xem xét về việc đàm phán gia hạn hợp đồng với Arsenal. Trước đó rộ lên tin đồn tuyển thủ Chile năm lần bảy lượt từ chối ngồi vào bàn đàm phán.

M.U và Chelsea đón tin vui vụ Alex Sandro. Theo Tuttosport, Juventus sẵn sàng để hậu vệ Alex Sandro ra đi trong tháng 1.2018 nếu họ nhận được số tiền 53 triệu bảng. Hiện M.U và Chelsea đang săn đón tuyển thủ Brazil.

Hazard hết đường sang Real. Mới đây, bố của tiền vệ Eden Hazard - Thierry Hazard đã xác nhận con trai ông không muốn gắn bó lâu dài với Chelsea trong tương lai. Trước đó rộ lên tin đồn Real Madrid đang theo đuổi tuyển thủ Bỉ. Tuy nhiên, Chủ tịch “Kền kền trắng” Florentino Perez đã phật lòng khi Hazard khen tiền đạo Lionel Messi của Barcelona.

Inter quyết chiêu mộ Mkhitaryan. Theo báo chí Italia, Inter Milan đang tìm mọi cách đưa tiền vệ đang bị thất sủng trong màu áo M.U - Henrikh Mkhitaryan về sân Giuseppe Meazza ngay khi “phiên chợ Đông” 2018 mở cửa.

Juve quyết chiêu mộ Emre Can. Theo thông tin đăng tải trên tờ The Sun, Juventus đang cố thuyết phục tiền vệ Emre Can chia tay Liverpool để chuyển sang Serie A chơi bóng khi “phiên chợ Đông” 2018 mở cửa.

Gremio hét giá bán Arthur. Phó chủ tịch của Gremio - Odorico Roman tuyên bố, họ chỉ chấp nhận bán tiền vệ Arthur cho Barcelona trong kỳ chuyển nhượng tháng 1.2018 nếu họ nhận được số tiền 50 triệu euro.

Liverpool giành lợi thế trong vụ Goretzka. Tờ Bild đưa tin, Liverpool đang có lợi thế trong cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ Leon Goretzka so với Arsenal và Tottenham. Được biết, cầu thủ 22 tuổi này sẽ chia tay Schalke 04 để chuyển qua khoác áo “The Kop” trong Hè 2018.

Juve sắp cho Pjaca đi “tu nghiệp”. HLV Massimiliano Allegri cho biết, Ban lãnh đạo Juventus đang cân nhắc việc để tiền vệ Marko Pjaca ra đi trong tháng 1.2018 theo dạng cho mượn.