"Có 4 yếu tố giúp U23 Việt Nam vượt ngưỡng, tạo nên lịch sử"

Ngay sau trận hòa U23 Syria và giành vé vào tứ kết, chuyên gia Việt Nam ông Mai Đức Chung đã chỉ ra 4 yếu tố giúp U23 Việt Nam tới thành công.

Đối đầu với U23 Syria, U23 Việt Nam tuân thủ lối chơi kỷ luật, phòng ngự chắc chắn. Sau 90 phút thi đấu, thầy trò HLV Park Hang Seo đã thành công trong việc giành 1 điểm trước U23 Syria. Với thành tích này, U23 Việt Nam đã chính thức giành vé vào tứ kết VCK U23 châu Á 2018 ở vị trí nhì bảng D, bởi ở cặp đấu cùng giờ U23 Hàn Quốc đã đánh bại Australia với tỉ số 3-2.

Với việc đi tiếp với tư cách đội nhì bảng D, U23 Việt Nam vào tứ kết và đụng độ U23 Iraq - đội dẫn đầu bảng C. Đây sẽ là thử thách cực lớn với U23 Việt Nam, tại vòng loại U23 Iraq đã lần lượt đánh bại U23 Malaysia, Jordan và hòa Ả-rập Xê-út để đi tiếp với ngôi vị nhất bảng C.

Chia sẻ sau trận đấu nêu trên, HLV Mai Đức Chung đã chỉ ra 4 yếu tố giúp U23 Việt Nam thành công. Theo đó, 4 điểm mà chúng ta có được là năng lực, tinh thần, HLV Park Hang Seo và sự may mắn. Tất cả điều này hội tụ, U23 Việt Nam đã viết trang sử mới cho bóng đá nước nhà với tấm vé vào tứ kết.

"Xin chúc mừng U23 Việt Nam, các em đã có 1 trận đấu đầy quả cảm và sự vượt ngưỡng đáng nể! Đây mới là tinh thần và sự tự hào dân tộc vốn có của người Việt! Tôi cũng xin nhấn mạnh, may mắn là một phần trong bóng đá để 1 đội bóng có thể vươn xa. U23 Việt Nam chúng ta ở vòng bảng đã hội tụ đủ các yếu tố để vượt ngưỡng và tạo nên lịch sử, đó là khả năng, tinh thần tuyệt vời của các cầu thủ, tài chỉ đạo của HLV Park Hang Seo đi cùng sự may mắn. Một lần nữa, tôi xin chúc mừng U23 Việt Nam đã vào đến vòng tứ kết. Hi vọng chúng ta sẽ còn tiến xa hơn cho dù đối thủ là U23 Iraq", trích lời ông Mai Đức Chung trên Bóng đá net.

Cũng theo chia sẻ của ông Mai Đức Chung, ở trận hòa U23 Syria, HLV Park Hang Seo đã có những tính toán sử dụng nhân sự vô cùng hiệu quả. Đầu tiên là việc để Văn Toàn đá chính nhằm gây khó dễ cho đối phương, sau đó Đức Chinh vào sân thay Công Phượng. Theo ông Chung, HLV Park Hang Seo đã tận dụng tối đa thế mạnh của từng học trò, qua đó áp dụng vào mỗi chiến thuật cụ thể trong một trận đấu.