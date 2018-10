Đàn em Lê Quang Liêm "gây sốc" tại giải cờ vua trẻ thế giới 2018

(Dân Việt) Rạng sáng nay (giờ Việt Nam), kỳ thủ Bạch Ngọc Thùy Dương (TP.HCM) đã đoạt HCV cờ nhanh U16 nữ tại giải cờ vua trẻ thế giới 2018 (Hy Lạp). Ở ván đấu cuối cùng, Thùy Dương cầm quân trắng đã thắng Miroshnik Ekaterina (Nga).

Trước khi bước vào so tài tại giải cờ vua trẻ thế giới 2018, Bạch Ngọc Thùy Dương đã được biết đến như một tài năng đầy triển vọng của cờ vua Việt Nam. Kỳ thủ Bạch Ngọc Thùy Dương đã vô địch cờ chớp, cờ tiêu chuẩn U16 châu Á 2018. Ảnh: I.T Tại giải vô địch toàn quốc năm nay, Thùy Dương đã giành HCB, cùng được 7 điểm với "đàn chị" - đại kiện tướng quốc tế nữ Hoàng Thị Bảo Trâm nhưng xếp sau do thua chỉ số phụ. Mới đây, tại giải cờ vua đồng đội Olympiadd 2018 (Georgia.), Thùy Dương cũng được sát cánh cùng những Bảo Trâm, Thảo Nguyên, Kim Phụng, Mai Hưng giành thứ hạng 15 chung cuộc. Bạch Ngọc Thùy Dương lên ngôi vô địch cờ nhanh U16 thế giới 2018. Ảnh: Lâm Minh Châu Trở lại với 9 ván đấu cờ nhanh giải cờ vua trẻ thế giới 2018, Kiện tướng FIDE nữ Thùy Dương (hệ số elo 1661) đã khởi đầu rất tốt với 3 ván toàn thắng trước những kỳ thủ mạnh của Nga, Ấn Độ. Cô gái năm nay mới 15 tuổi chỉ khựng lại ở ván 4 khi hòa hạt giống số 1 Goltseva Ekaterina (Nga, elo 2203) và thua Getman Tatyana (Nga, elo 2080) ở ván 5, qua đó tụt xuống hạng 5/22 kỳ thủ. Nhưng phong độ ấn tượng với 3 ván thắng liên tiếp từ 6 đến 8 trước các VĐV Ba Lan, Ukraine, Kazakhstan đã giúp Thùy Dương vươn lên dẫn đầu bảng với 6,5 điểm/8 ván, hơn 2 kỳ thủ Nga đứng sau 0,5 điểm. Và chiến thắng ở ván 9 và cũng là ván đấu cuối cùng nội dung cờ nhanh U16 nữ rạng sáng nay trước Miroshnik Ekaterina (Nga, elo 2011) đã giúp Thùy Dương vững vàng bước lên bục cao nhất. Dấu ấn đáng kể đầu tiên của Bạch Ngọc Thùy Dương là tấm HCV U12 Giải vô địch các nhóm tuổi Đông Nam Á mở rộng 2014 tại Macau - Trung Quốc. Năm 2017, cô giành ngôi vô địch đồng đội toàn quốc, á quân giải đấu thủ mạnh toàn quốc. Trong năm nay, Thùy Dương đã vô địch cờ tiêu chuẩn, cờ chớp U16 Giải trẻ châu Á 2018...

