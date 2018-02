Hà Nội FC chặn đường “phát tài” của Quang Hải

(Dân Việt) Hà Nội FC chặn đường “phát tài” của Quang Hải, Juventus sắp mở Học viện bóng đá tại TP.HCM, M.U hét giá bán De Gea, ĐT Tây Ban Nha có nguy cơ không được dự World Cup 2018, Sanchez lãnh án 16 tháng tù vì tội trốn thuế…

Hà Nội FC chặn đường “phát tài” của Quang Hải?

Theo báo chí nước nhà, tiền vệ Nguyễn Quang Hải đã khước từ lời mời gọi của Á quân Thai League - Muangthong United với mức lương 30.000 USD/tháng để tìm kiếm cơ hội sang Nhật Bản chơi bóng. Hiện tại, CLB Tokushima Vortis đang mời chào tuyển thủ U23 Việt Nam. Tuy nhiên, tới lúc này Chủ tịch Hà Nội FC - Nguyễn Quốc Hội chưa có ý định để Quang Hải ra nước ngoài chơi bóng mà muốn gọt dũa để anh thực sự trở thành sao lớn.

Barca đón tin cực vui từ Dembele

Đích thân HLV Ernesto Valverde xác nhận, tiền đạo Ousmane Dembele sẽ có được thể trạng tốt nhất ở trận Barcelona đối đầu với Chelsea tại trận lượt đi vòng 1/8 Champions League diễn ra vào rạng sáng 21.2 tới. Trước đó, chân sút người Pháp đã dính chấn thương gân khoeo và phải phẫu thuật. Nhưng khi mới chỉ trở lại thi đấu được có một tuần, anh lại tái phát chấn thương.

Juventus sắp mở Học viện bóng đá tại TP.HCM

Hôm nay, ông Carlo Mastellon - Giám đốc khu vực châu Á của Juventus để khảo sát nhằm mở học viện bóng đá Juventus Việt Nam. Bằng cách sử dụng chương trình huấn luyện mở rộng theo tiêu chuẩn của nhà “Bà đầm già”, học viện bóng đá Juventus Việt Nam sẽ dành thời gian phát triển và nuôi dưỡng các cầu thủ trẻ để chắc chắn họ phát huy hết tiềm năng của mình.

Thầy Park được tặng xế hộp “khủng” trước khi rời Việt Nam

Trước khi lên đường rời Việt Nam để trở về quê nhà ăn Tết, HLV Park Hang-seo được Công ty Cổ phần ô tô Trường Hải (tập đoàn THACO) trao tặng một chiếc ô tô KIA Optima trị giá 798 triệu đồng, và sau khi hoàn tất các thủ tục thuế phí để ra biển thì tổng giá trị của xe là 918 triệu đồng.

M.U hét giá bán De Gea

Theo thông tin đăng tải trên tờ Daily Mail, M.U sẵn sàng bán thủ môn David De Gea cho Real Madrid nếu đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha chấp nhận chồng lên bàn đàm phán 115 triệu bảng.

Evra chính thức tái xuất Premier League

Cách đây ít giờ, hậu vệ Patrice Evra đã hoàn tất thủ tục trở lại Premier League khoác áo West Ham theo dạng chuyển nhượng tự do. Thông tin chi tiết về bản hợp đồng chưa được tiết lộ. Đây là lần trở lại thi đấu ở Anh đầu tiên của Evra kể từ khi anh rời M.U để chuyển sang Juventus hồi năm 2014.

ĐT Tây Ban Nha có nguy cơ không được dự World Cup 2018

ĐT Tây Ban Nha đang đứng trước nguy cơ không được dự World Cup 2018 do để Chính phủ can thiệp quá sâu vào nội bộ LĐBĐ Tây Ban Nha (REFE). Nếu muốn được tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh này, Chính phủ Tây Ban Nha cần cam kết không tiếp tục việc can thiệp vào tình hình bóng đá ở cuộc gặp thượng đỉnh giữa Chủ tịch tạm quyền Juan Luis Larrea với Tổng thư ký LĐBĐ thế giới (FIFA), Fatma Samoura tại Madrid vào tháng 2.

Ronaldo tự tin sẽ tiếp tục ở đỉnh cao phong độ

Siêu sao Cristiano Ronaldo của Real Madrid tin rằng, mình có thể duy trì phong độ đỉnh cao trong nhiều năm tới, bất chấp việc anh đã bước sang tuổi 34. Ở mùa giải, “CR7” này cho thấy sự sa sút đáng kể khi anh chỉ ghi được 8 bàn thắng sau 17 lần ra sân tại La Liga.

Sanchez lãnh án 16 tháng tù vì tội trốn thuế

Alexis Sanchez.

Mới đây, tòa án Tây Ban Nha đã kết án 16 tháng tù đối với tiền đạo Alexis Sanchez vì tội trốn thuế. Tuy vậy, ngôi sao thuộc biên chế M.U sẽ không phải ngồi tù khi chấp nhận nộp lại tiền thuế. Theo luật của xứ sở bò tót, những người phạm tội lần đầu và bị kết án dưới 2 năm tù sẽ không phải ngồi tù. Sanchez gia nhập Barcelona từ năm 2011 và chuyển đến Arsenal vào năm 2014. Theo cơ quan điều tra, anh đã lách luật, không nộp 1 triệu euro tiền thuế liên quan đến thu nhập bản quyền hình ảnh cá nhân.

Enrique tính đưa Suarez tới Chelsea

Theo tiết lộ của báo Anh, nếu tới Chelsea thay Antonio Conte, HLV Luis Enrique sẽ tạo ra cuộc cải tổ trên hàng tấn công. Cụ thể, vị chiến lược gia người Italia muốn đưa tiền đạo Luis Suarez từ Barcelona về sân Stamford Bridge.