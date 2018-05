Hà Nội FC vượt qua HAGL, bầu Hiển lập tức thưởng đậm

(Dân Việt) Ngay sau khi Hà Nội FC vượt qua HAGL bằng luật bàn thắng sân khách để giành vé vào chơi bán kết Cúp QG 2018, bầu Hiển đã lập tức xuống sân và thưởng cho các cầu thủ của đội bóng thủ đô số tiền 500 triệu đồng.

Khi Hà Nội FC để xảy ra những sự cố tại sân Pleiku khi đấu HAGL ở lượt đi tứ kết Cúp QG 2018, bầu Hiển đã rất không hài lòng. Ông đã yêu cầu tiến hành một cuộc họp để rút kinh nghiệm, kiểm điểm từng người và khẳng định sẽ phạt nội bộ thật nặng nếu ai đó còn tái phạm.

Bầu Hiển xuống sân thưởng nóng cho các cầu thủ Hà Nội FC. Ảnh: IT.

Nghiêm khắc là thế, nhưng bầu Hiển cũng là người thực sự hào sảng. Bằng chứng là khi chứng kiến Hà Nội FC thủ hòa 1-1 với HAGL ở lượt về tứ kết Cúp QG 2018 trên sân Hàng Đẫy, qua đó đi tiếp vào bán kết nhờ luật bàn thắng sân khách, ông đã lập tức xuống sân chúc mừng toàn đội, đồng thời thưởng nóng 500 triệu đồng.

"Hôm nay đội đã chơi tốt, giành vé vào bán kết. Tôi thưởng thêm cho đội 500 triệu đồng (bên cạnh số tiền thưởng theo khung quy định cho mỗi chiến thắng-pv). Tôi mong đội tiếp tục duy trì bản lĩnh thi đấu, thể hiện tinh thần tự tin và đặc biệt là lối chơi đẹp", bầu Hiển nói.

Về phần trợ lý Văn Sỹ Sơn, khi đề cập đến chiến quả trước HAGL trong bối cảnh mất HLV Chu Đình Nghiêm và tiền vệ kỳ cựu Thành Lương vì án treo giò, ông cho rằng cả đội đã chơi đầy cố gắng để vượt qua khó khăn.

“HAGL đã rút kinh nghiệm. Họ chơi chắc chắn hơn so với trận đấu ở V.League. Tôi hài lòng khi chứng kiến hai đội chơi cống hiến. Hà Nội đã thiếu may mắn khi bỏ lỡ nhiều cơ hội trong hiệp 1, nếu không kết quả sẽ khác. May mắn khi tôi đã có sự thay đổi kịp thời khi tung Thành Chung vào sân. Cậu ấy đã tạo ra sự đột biến”, trợ lý Văn Sỹ Sơn cho hay.