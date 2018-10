HLV Lê Thụy Hải "trù ẻo" U19 Việt Nam

(Dân Việt) Trước khi U19 Việt Nam có trận ra quân gặp U19 Jordan tại VCK U19 châu Á 2018, HLV Lê Thụy Hải đã có những nhận định về cơ hội đi tiếp của thầy trò Hoàng Anh Tuấn tại bảng C. Theo đó, nhà cầm quân lão luyện này không có niềm tin vào việc U19 Việt Nam sẽ tái lặp kỳ tích 2 năm trước.

Vào lúc 16h chiều nay, U19 Việt Nam sẽ chính thức tham chiến tại VCK U19 châu Á 2018 bằng trận đầu tiên tại bảng C gặp U19 Jordan. Đây là một trận đấu vô cùng quan trọng, thậm chí được coi như “chung kết” với thầy trò Hoàng Anh Tuấn do ở bảng C, 2 đội thủ còn lại gồm U19 Hàn Quốc và U19 Australia đều rất mạnh.

U19 Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn tại bảng C VCK U19 châu Á 2018.

Trước trận ra quân, HLV Hoàng Anh Tuấn đã bày tỏ sự tự tin về việc U19 Việt Nam sẽ có khởi đầu tốt trước U19 Jordan, đồng thời có thể tái lặp kỳ tích 2 năm trước, tức là lọt vào nhóm 4 đội mạnh nhất, qua đó giành vé dự U20 World Cup. Tuy nhiên, HLV lão làng Lê Thụy Hải lại có suy nghĩ ngược lại. Ông không có niềm tin vào việc U19 Việt Nam có thể gây thất ngờ, thậm chí cho rằng đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn khó vượt qua vòng bảng.

"Tôi nghĩ U19 Việt Nam sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc giành vé dự U20 World Cup khi nằm bảng đấu có Hàn Quốc. Tôi thấy Hàn Quốc, Nhật Bản rất chú trọng ở bóng đá trẻ. U19 Việt Nam phải hết sức cố gắng mới có cơ hội giành 1 trong 2 vị trí đứng đầu bảng. Tín hiệu lạc quan có thể đến từ trận giao hữu thắng Trung Quốc. Điều đó cho thấy U19 Việt Nam đã chuẩn bị rất kỹ trước thềm U19 châu Á. Tuy nhiên, U19 Việt Nam so với các đội bóng trong bảng thì rất khó khăn để có cơ hội giành vé đi World Cup.

Tôi không thấy U19 Việt Nam có nhân tố nào xuất sắc như lần dự U20 World Cup 2017. Đây là điều thua thiệt của U19 Việt Nam so với năm 2016. Đây là vấn đề của U19 Việt Nam nên rõ ràng chưa có gì nổi bật so với các đội mạnh ở U19 châu Á", HLV Lê Thụy Hải trao đổi Sao Star.