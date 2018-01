LĐBĐ Uzbekistan tặng mỗi cầu thủ 1 ô tô ngay tại sân bay

Hôm qua, truyền thông Uzbekistan cho biết mỗi cầu thủ U23 dự giải tại Trung Quốc sẽ được tặng một chiếc xe Chevrolet Malibu, giá dao động của dòng xe này từ 22.000 USD tới 24.000 USD. Các cầu thủ cũng nhận xe ngay tại phi trường.

Đây là cách thưởng nóng của Hiệp hội bóng đá Uzbekistan để khích lệ tinh thần và những nỗ lực của U23 Uzbekistan. Trước đó, đội U23 Uzbekistan có vinh dự nhận được thư chúc mừng từ Tổng thống Shavkat Mirziyoyev của họ.

Cầu thủ Uzbekistan nhận ô tô ngay tại sân bay.

Sau thành công U23 Uzbekistan đạt được tại giải U23 châu Á, đây sẽ là điểm tựa để giúp bóng đá trẻ quốc gia Trung Á tiếp tục đi lên. Lứa cầu thủ lên ngôi tại Trung Quốc được giới chuyên môn đánh giá rất có triển vọng.

Khá đông người dân Uzbekistan đổ ra các con phố chính ở thủ đô Tashkent chào đón đội U.23. Tuy nhiên, không có cảnh quá đông người như trong cuộc tiếp đón đội U.23 Việt Nam trên các đường phố ở thủ đô Hà Nội.

Nghệ An sẽ đón Phan Văn Đức và Xuân Mạnh về quê

Sáng 29.1, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Lê Đức Cường - chánh văn phòng UBND tỉnh Nghệ An cho biết, sau thành tích của đội tuyển U23 Việt Nam, dự kiến chiều tối 30-1, lãnh đạo tỉnh Nghệ An sẽ trực tiếp đón, chúc mừng hai cầu thủ Phan Văn Đức và Phạm Xuân Mạnh từ Hà Nội trở về Nghệ An.

Trong khi đó, đại diện CLB SLNA cho hay, đơn vị đã đặt vé máy bay cho hai cầu thủ Văn Đức và Xuân Mạnh về sân bay Vinh vào 18h30 chiều 30-1. Sau đó, đoàn đón sẽ đưa hai cầu thủ này diễu hành quanh TP Vinh trước khi trở về quê nhà ở huyện Yên Thành.

Quang Hải: “Tôi muốn là chính mình, không phải so với Messi”

“Về việc được so sánh với ngôi sao hàng đầu (Messi - PV), tôi nghĩ là ai cũng có thể so sánh được. Nhưng bản thân tôi, tôi muốn tôi phải là chính mình. Khi vượt qua được bản thân thì mới có thể thi đấu tốt được”, Quang Hải chia sẻ.

Nói về kế hoạch trước mắt, Quang Hải thật thà chia sẻ: “Bây giờ tôi phải về thăm bố mẹ đã. Lâu rồi tôi không được gặp bố mẹ. Hôm qua tôi mới gặp bố mẹ vài phút ở sân bay. Bố mẹ tôi cũng khóc. Lúc nào tôi gọi về nhà, bố mẹ cũng khóc”.