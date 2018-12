Link xem trực tiếp M.U vs Bournemouth

(Dân Việt) Link xem trực tiếp M.U vs Bournemouth. Tâm điểm của loạt trận muộn vòng 20 Premier League là cuộc đối đầu giữa M.U vs Bournemouth. Trận đấu này sẽ được phát trực tiếp trên kênh K+PM vào lúc 23h30 tối nay (30.12).

Những thông tin đáng chú ý: - M.U thắng 5, hòa 1 trong 6 lần đối đầu với Bournemouth ở Premier League. - Bournemouth thua 7 trong 9 vòng đấu gần nhất ở Premier League. M.U vs Bournemouth. - Bournemouth đã phải nhận cả thảy 13 bàn thua trong 5 trận sân khách gần đây trên mọi mặt trận. Ngoài trận thua Chelsea 0-1 hôm 20/12 tại Cúp Liên đoàn Anh, các trận còn lại Bournemouth đều phải nhận 2 bàn thua trở lên. - Từ sau trận thua ngược chính M.U ở lượt đi hồi tháng 11, đội bóng của Eddie Howe đã trượt dốc không phanh. 10 trận gần đây, đội để thua tới 8. Ngoài ra còn “yếu tố Old Trafford”. Ở đó, Cherries chưa tưng thắng được M.U, thua 6 và hòa 1, chỉ ghi được có 2 bàn. - Thông tin lực lượng: M.U: Marcos Rojo, Chris Smalling, Scott McTominay vắng mặt vì chấn thương, khả năng ra sân của Anthony Martial và Alexis Sanchez còn bỏ ngỏ. Bournemouth: Adam Smith, Lewis Cook, Dan Gosling và Simon Francis vắng mặt vì chấn thương. - Đội hình dự kiến: M.U: De Gea; Shaw, Lindelof, Bailly, Young, Pogba, Matic, Herrera, Martial, Lukaku, Lingard. Bournemouth: Begovic, Mings, Ake, Cook, Rico, Surman, Lerma, Fraser, King, Wilson, Brooks. - Link xem trực tiếp M.U vs Bournemouth: http://danviet.vn/the-thao/kenh-nao-phat-song-truc-tiep-tran-mu-vs-bournemouth-943818.html

