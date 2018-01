Nhờ U23 Hàn Quốc và U23 Qatar, thầy Park tìm ra cách hạ U23 Uzbekistan

Nhờ U23 Hàn Quốc và U23 Qatar, ông Park tìm ra cách hạ U23 Uzbekistan HLV Park Hang-seo. Theo báo chí nước nhà, nhờ U23 Hàn Quốc và U23 Qatar, HLV Park Hang-seo đã tìm ra được kế sách để hạ U23 Uzbekistan ở trận chung kết diễn ra vào chiều nay. Tại giải đấu này, U23 Uzbekistan từng đối đầu với U23 Qatar tại vòng bảng và U23 Hàn Quốc ở trận bán kết. Conte không bận tâm tới tin đồn bị Chelsea sa thải HLV Antonio Conte khẳng định, ông không sợ và không mấy bận tâm tới tin đồn bị Chelsea. Nhà cầm quân người Italia cho biết, hiện tại ông chỉ muốn tập trung vào việc cống hiến cho đội bóng chủ sân Stamford Bridge. “U23 Việt Nam sẽ đánh bại U23 Uzbekistan ngay trong 90 phút” BLV Quang Huy cho rằng, U23 Uzbekistan là đối thủ rất mạnh và là một trong những đội bóng sở hữu lối chơi biến hóa, hiện đại nhất. Tuy nhiên, nhà báo này tin rằng U23 Việt Nam sẽ hạ gục đối thủ ngay trong 90 phút để lên ngôi vô địch giải U23 châu Á 2018. Chelsea mất 3 trụ cột ở trận gặp Newcastle HLV Antonio Conte xác nhận, Chelsea sẽ không có sự phục vụ của tiền đạo Alvaro Morata, tiền vệ Willian và thủ thành Thibaut Courtois trong trận đấu với Newcastle tại vòng 4 FA Cup diễn ra vào tối mai. U23 Việt Nam đón tin cực vui từ Duy Mạnh và Công Phượng Công Phượng (giữa) và Duy Mạnh (phải). Tiền vệ Đỗ Duy Mạnh khẳng định, chấn thương của anh đã hoàn toàn hồi phục và sẵn sàng ra sân trong trận U23 Việt Nam đối đầu với U23 Uzbekistan tại trận chung kết giải giải U23 châu Á 2018 diễn ra vào chiều này. Ngoài Duy Mạnh, tiền đạo Nguyễn Công Phượng cũng sẵn sàng tái xuất sân cỏ. Neymar chắc chắn sẽ đến Real Nhà báo Ulisses Costa khẳng định, tiền đạo Neymar chắc chắn sẽ chia tay PSG để chuyển qua khoác áo Real Madrid. Trước đó, Costa từng tiết lộ việc tuyển thủ Brazil rời Barcelone để tới PSG và HLV Tite dẫn dắt ĐT Brazil. Pochettino “thề” không tới Barca hay Arsenal HLV Mauricio Pochettino. HLV Mauricio Pochettino khẳng định, ông sẽ không bao giờ dẫn dắt Barcelona hay Arsenal. Đồng thời, vị chiến lược gia người Argentina thừa nhận ông có thể rời Tottenham trong tương lai. Hiện Real Madrid được cho là đang nhắm tới Pochettino thay HLV Zinedine Zidane. Shaw đưa Sanchez lên “mây xanh” Hậu vệ Luke Shaw vừa dành lời khen có cánh cho tiền đạo tân binh Alexis Sanchez sau màn trình diễn ấn tượng của chân sút người Chile trong trận M.U thắng Yeovil 4-0 tại vòng 4 FA Cup. Ở trận đấu này, Sanchez không ghi bàn nhưng đã có 1 pha kiến tạo cho Ander Herrera. “Tôi rất ngạc nhiên với năng lực của Sanchez. Anh ấy là một cầu thủ phi thường và thật may mắn khi được sát cánh cùng anh ấy”, Shaw nói. Real nhận tin “sét đánh” từ Ramos và Isco Sergio Ramos. Giới truyền thông Tây Ban Nha tiết lộ, trong những ngày tới, Real Madrid sẽ không có sự phục vụ của trung vệ đội trưởng Sergio Ramos và tiền vệ Isco do chấn thương. Cụ thể, Ramos ngồi ngoài nửa tháng còn Isco phải nghỉ thi đấu 1 tuần. Lampard ủng hộ Chelsea mua Dzeko Huyền thoại Chelsea - Frank Lampard tỏ ra rất hào hứng trước tin đồn Chelsea hỏi mua tiền đạo Edin Dzeko bên phía AS Roma ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông này. Theo Lampard, Dzeko là một cầu thủ giỏi, một tiền đạo toàn diện.

