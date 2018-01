NÓNG: CLB Hà Nội bất ngờ xác nhận chia tay Văn Quyết

Trong thông báo mới đây, CLB Hà Nội đã xác nhận sẽ chia tay tiền đạo Văn Quyết trong mùa giải mới.

Thời gian qua, báo chí Malaysia đã đưa tin Văn Quyết sẽ đầu quân cho CLB Kedah FC – đội bóng giành vị trí hạng 4 ở mùa giải 2017. Theo đó hình ảnh đội trưởng ĐT Việt Nam xuất hiện cùng ông Datuk Aminudin Omar – một quan chức của CLB Kedah FC cũng được công bố.

Thông báo mới đây của CLB Hà Nội.

Văn Quyết sau đó đã lên tiếng phủ nhận tin đồn anh sang Malaysia chơi bóng. Cụ thể tiền đạo này cho rằng đó là hình ảnh được ghép và anh đang tập luyện cho mùa giải V.League 2018 nên không có chuyện sẽ rời khỏi CLB bóng đá Hà Nội.

Tuy nhiên mới đây, trên fan page của CLB Hà Nội mang tên Hanoi Football Club đã đăng tải trạng thái với hình ảnh VĂN QUYẾT cùng chia sẻ: "Can't Keep Calm Because We Will Miss You" (tạm dịch: Không thể giữ bình tĩnh vì chúng tôi sẽ rất nhớ bạn).

Thông báo này nhiều khả năng chính là đội bóng thủ đô xác nhận việc Văn Quyết sẽ chuyển ra nước ngoài thi đấu. Trước đó, không ít thông tin khẳng định tiền đạo họ 'Nguyễn' được Buriram chiêu mộ là Văn Quyết. Tuy nhiên với việc người được ĐKVĐ Thai League công bố là Hoàng Vũ Samson, thì có thể chắc chắn là Văn Quyết sẽ chuyển tới Kedah FC.

Từ mùa giải 2018, giải bóng đá quốc gia Malaysia quy định các đội bóng sẽ được tăng cường thêm 1 ngoại binh đến từ các quốc gia trong khu vực. Kedah đang rất quyết tâm hoàn tất thương vụ này nhằm củng cố đội hình trước khi giải VĐQG Malaysia khởi tranh vào tháng Hai năm nay. Mùa giải 2017, Kedah FC đứng hạng 4 MSL, giành Siêu cúp Malaysia và Cúp FA Malaysia.