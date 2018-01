Sau giải châu Á, giá trị đội hình U23 Việt Nam tăng lên bao nhiêu?

(Dân Việt) Giá trị đội hình của U23 Việt Nam đã lên một cách chóng mặt sau giải U23 châu Á diễn ra tại Trung Quốc trong thời gian vừa qua.

Đó là nhận định của chuyên gia Gabriel Tan của kênh truyền hình Fox Sports. Chuyên gia này đã tiết lộ trong chương trình Same Same But Different rằng có rất nhiều đội bóng lớn tại Đông Nam Á cũng như châu Á đang ngỏ lời chiêu mộ các tuyển thủ U23 Việt Nam.

Giá trị đội hình của U23 Việt Nam tăng chóng mặt sau VCK U23 châu Á 2018.

Về ngôi sao Nguyễn Quang Hải, người đã có 5 bàn ở giải đấu năm nay, Gabriel Tan cho rằng, mức giá của Quang Hải đang là 4 triệu USD trở lên. Rất nhiều đội bóng tại Thái Lan cũng như Malaysia muốn có cầu thủ tài năng này.

Cũng theo nguồn tin từ Gabriel Tan của Fox Sports, giá trị của thủ thành Bùi Tiến Dũng đang là 3 triệu USD, khoảng 70 tỷ VNĐ - ngang bằng với múc giá mà câu lạc bộ Buriram United hỏi mua tiền đạo Nguyễn Công Phượng trước đây.

Bên cạnh đó, tiền vệ đội trưởng Lương Xuân Trường cũng đang được định giá 3 triệu USD sau giải đấu lần này. HAGL được cho là đang có ý định đưa Xuân Trường về nước chơi bóng ở V.League 2018 này.

Không chỉ có những cái tên trên, Fox Sports còn dành sự tôn trọng cho hậu vệ đa năng Vũ Văn Thanh, họ tiết lộ rằng đại gia bóng đá Thái Lan Muangthong United đã gửi tới HAGL một lời đề nghị chiệu mộ Văn Thanh với một mức phí chắc chắn không nhỏ.