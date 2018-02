SEA Games và giọt nước mắt đam mê

(Dân Việt) Ai đó bảo SEA Games (Đại hội thể thao khu vực Đông Nam Á) là cái “ao làng”. Mà đúng thật SEA Games là cái ao làng trong trẻo, nơi bao nhiêu giọt nước mắt cứ tiếp nối nhau… rơi, cho đam mê, khát vọng, màu cờ sắc áo…

Phút giây “vỡ òa” hạnh phúc của HLV Vũ Ngọc Lợi cùng trò Nguyễn Thị Huyền. Ảnh: T.LHLV Nguyễn Thị Thanh

Câu chuyện một người thầy

Có ai ngờ người đàn ông mạnh mẽ đến thế, từng bước trên bao chông gai của cuộc đời từ khi làm cầu thủ tới huấn luyện viên (HLV); một người đàn ông không hề than vãn khi bị mất ngón tay áp út, chỉ vì trân trọng kỷ niệm “em gái vô danh” đã tặng mình chiếc nhẫn thời trai trẻ như HLV Nguyễn Hữu Thắng lại suýt bật khóc trong phòng họp báo sau trận U23 Việt Nam thua U23 Thái Lan 0-3 và bị loại ngay sau vòng bảng SEA Games 2017.

Nhìn lại SEA Games 2017 thì những sắp đặt của HLV Hữu Thắng đã đúng, chỉ trừ may mắn đã không ở bên anh cùng các học trò trong những ngày ở Malaysia.

Bắt đầu bằng cơ hội bị bỏ lỡ mười mươi của chân sút xứ Nghệ Tuấn Tài ở cuối trận gặp U23 Indonesia và kết thúc với sai lầm ngớ ngẩn của thủ môn Minh Long trong khung gỗ khi đọ sức với U23 Thái Lan.

Hương cũng như một người mẹ của “nữ hoàng tốc độ” Lê Tú Chinh. Ảnh: T.L

Mọi thứ cứ như trêu đùa Hữu Thắng! Số phận vẫn đẩy Hữu Thắng dính vòng lao lý với nghi án mua Cúp vô địch V.League 2000-2001 cho SLNA. Khi đam mê đã là lẽ sống, làm sao có thể chia xa bóng đá. Và Hữu Thắng đã trở lại V.League ở lượt về mùa giải 2009, giúp Hà Nội T&T cán đích ở vị trí thứ 4 sau khi đã xếp đội sổ ở lượt đi - “cái dớp” mà trước đó các đội bóng khác đều phải rớt hạng cuối mùa. Một năm sau khi chia tay Hà Nội T&T, trở về xứ Nghệ, chính HLV Hữu Thắng đã giúp đội bóng quê hương SLNA vượt qua Hà Nội T&T để lên ngôi vô địch V.League 2011 sau đúng 10 năm chờ đợi.

Vậy mà số phận vẫn cứ tiếp tục thử thách Hữu Thắng với vận đen ở SEA Games 2017.

HLV Hữu Thắng đã chờ đợi, đã đặt niềm tin bao nhiêu vào thế hệ Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng… có thể nối tiếp, xóa đi những mặc cảm của thế hệ anh khi đối đầu Thái Lan. Niềm tin đó, “canh bạc” ấy thậm chí chẳng thua gì cách bầu Đức đã dồn tâm huyết cho họ. Thế mà vẫn thua, sự cay đắng nói làm sao cho hết!

Vậy mà trong cơn bĩ cực ấy, “trung vệ thép” một thời vẫn nhận hết trách nhiệm về mình: “Các bạn đừng trách các cầu thủ, họ đã làm hết sức, vắt những giọt mồ hôi cuối cùng. Trách nhiệm thuộc về tôi và tôi nhận hết, các cầu thủ còn trẻ và tương lai phía trước còn dài”.

Phía sau tấm huy chương

Cũng ở SEA Games 2017, kiếm thủ Vũ Thành An đã bảo vệ thành công tấm HCV kiếm chém cá nhân nam. Anh không còn nhiều cảm xúc như lần đầu giành HCV cá nhân SEA Games 2013, nhưng ở phía sau đường đấu, thầy của An, HLV Nguyễn Lê Bá Quang khóe mắt đã đỏ hoe: “Thời của chúng tôi, việc giành HCV cá nhân kiếm chém SEA Games thật khó lắm. Giờ Thành An làm được và khẳng định chắc chắn vị thế của kiếm chém Việt Nam trên đấu trường khu vực, tôi như được sống lại!”.

Chỉ một nước cờ sai cộng với vận đen, HLV Hữu Thắng đã thất bại cùng U23 Việt Nam tại SEA Games 2017.

Ảnh: T.L

Không chỉ là thầy, là cô, có những HLV còn vào vai cha mẹ VĐV. Nếu không có HLV Nguyễn Thị Thanh Hương thì làm sao có “cô gái vàng” Lê Tú Chinh vốn sớm mồ côi mẹ đã tỏa sáng ở tuổi 20, giành 3 HCV 100m, 200m, 4x100m nữ SEA Games 2017: “Tú Chinh đã giúp tôi thực hiện những ước mơ còn dang dở. Nhiều khi nhìn Tú Chinh tập luyện, thi đấu liên miên không có thời gian riêng như các bạn đồng lứa tôi thương vô cùng. Nhưng nghiệp VĐV là thế, phải không ngừng cố gắng. Dừng lại là thất bại” - HLV Thanh Hương bày tỏ.

Cùng với HLV Thanh Hương, làm sao quên được những giọt nước mắt hạnh phúc của HLV điền kinh Vũ Ngọc Lợi. Sau thành công ngoài mong đợi tại SEA Games 2015 với hat-trick HCV 400m, 400m rào, 4x400, Nguyễn Thị Huyền từ một cái tên vô danh bỗng nổi như cồn. Khoảng thời gian sau đó mới thực sự chông chênh với cô gái Nam Định khi thành công bất ngờ đến ở tuổi 22. Huyền với gia cảnh nghèo khó, mẹ già, chị gái bị bệnh tâm thần… đã có những thời điểm không giữ được mình với suy nghĩ là một ngôi sao. Cô xao nhãng tập luyện mải mê những chuyện hậu trường, lên truyền hình, facebook nhiều hơn ra sân. Nhưng với tâm huyết giành cho cô học trò cưng, HLV Vũ Ngọc Lợi khi mềm mỏng, lúc cứng rắn đã đưa Huyền trở lại đúng đường. Và rồi hình ảnh đẹp nhất SEA Games 2017 đã xuất hiện trước ống kính phóng viên truyền hình trong nước và quốc tế là nước mắt và nụ hôn của một người con (Nguyễn Thị Huyền) biết nhận ra lỗi lầm, dành tặng cha mình (HLV Vũ Ngọc Lợi) như một lời tri ân sau khi cô một lần nữa tỏa sáng, bảo vệ thành công HCV 400m, 400m rào.

Trong những ngày cuối năm ngồi nhìn lại hành trình đã qua của mình, HLV Vũ Ngọc Lợi bảo: “Tôi đã khóc bởi vô cùng hạnh phúc khi chứng kiến các học trò của mình đứng trên mục huy chương, mang vinh quang về cho Tổ quốc. Thế hệ chúng tôi đã bỏ qua nhiều thứ để đi tới cùng với đam mê và mong rằng các em có thể tiếp nối, tạo nên một dòng chảy đầy đam mê của Thể thao Việt Nam”.