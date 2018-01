TIN TỐI (15-.1): HLV Park Hang-seo ra yêu cầu đặc biệt với U23 Việt Nam

(Dân Việt) HLV Park Hang-seo ra yêu cầu đặc biệt với U23 Việt Nam, Quang Hải nằm trong danh sách Vua phá lưới VCK U23 Châu Á 2018, Văn Quyết tiếp tục gắn bó với Hà Nội FC, Lý Hoàng Nam “gây sốc” trên BXH ATP, Mourinho “thề” không bán De Gea, Ronaldo tìm đường trở về M.U, Man City tìm được mục tiêu mới thay Sanchez…

HLV Park Hang-seo ra yêu cầu đặc biệt với U23 Việt Nam

Trong buổi tập sáng nay, HLV Park Hang-seo đã yêu cầu các tuyển thủ U23 Việt Nam phải quên ngay đi trận thắng 1-0 trước U23 Australia hồi chiều qua để toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho cuộc so tài quyết định với U23 Syria tại lượt trận thứ 3, bảng D VCK U23 châu Á diễn ra vào tối 17.1 tới.

Mourinho “thề” không bán De Gea

HLV Jose Mourinho khẳng định, M.U sẽ tiếp tục giữ chân thủ thành David De Gea bằng bản hợp đồng mới, có thể là cho tới khi kết thúc sự nghiệp sân cỏ của ngôi sao người Tây Ban Nha. Từ Hè 2017 đến nay, De Gea luôn nhận được săn đón của Real Madrid.

Quang Hải nằm trong danh sách Vua phá lưới VCK U23 Châu Á 2018

Nguyễn Quang Hải.

Với 2 bàn thắng ghi được sau 2 lượt trận ở VCK U23 Châu Á 2018, tiền vệ Nguyễn Quang Hải của U23 Việt Nam đã lọt vào top những cầu thủ ghi bàn hàng đầu của giải đấu này cùng với George Blackwood (U23 Australia), Ko Itakura (U23 Nhật Bản), Baha' Faisal (U23 Jordan) và Safawi Rasid (U23 Malaysia).

“Sự nghiệp đỉnh cao của Ibrahimovic sắp kết thúc”

HLV Jose Mourinho của M.U cho rằng, cậu học trò Zlatan Ibrahimovic đang ở trong năm đỉnh cao cuối cùng của sự nghiệp. Ngôi sao 36 tuổi đã trở lại thi đấu sau 7 tháng ngồi ngoài vì chấn thương đầu gối. Anh đã có 7 ra lần ra sân cho “Quỷ Đỏ” ở mùa giải năm nay và chỉ ghi được 1 bàn thắng.

Văn Quyết tiếp tục gắn bó với Hà Nội FC

Thông qua trang Facebook chính thức, Ban lãnh đạo Hà Nội FC xác nhận, họ đã thuyết phục thành công tiền đạo Nguyễn Văn Quyết không đến Malaysia để tiếp tục khoác áo đội bóng Thủ đô.

Gary Neville khuyên Liverpool giữ Emre Can

Huyền thoại M.U - Gary Neville vừa lên tiếng khuyên Ban lãnh đạo Liverpool nên cân nhắc việc giữ chân tiền vệ Emre Can ở “phiên chợ Đông” này. Theo Neville, Can là mẫu cầu thủ đa năng và có thể chơi ở nhiều vị trí. Ngoài ra, cầu thủ người Đức còn rất hợp với lối chơi mà HLV Jurgen Klopp đang xây dựng ở sân Anfield. Bản giao kèo của Can và “The Kop” sẽ đáo hạn vào Hè 2018, nhưng đôi bên vẫn chưa thống nhất về việc đàm phán gia hạn.

Lý Hoàng Nam “gây sốc” trên BXH ATP

Theo bảng xếp hạng ATP mới nhất công bố sáng nay (15.1), tay vợt số 1 Việt Nam - Lý Hoàng Nam đã leo thêm 26 bậc nữa so với tuần trước, để xếp ở vị trí 471 thế giới.

Klopp khẳng định Liverpool không cần Coutinho

Phát biểu sau trận thắng Man City 4-3 hồi đêm qua, HLV Jurgen Klopp cho biết, Liverpool đã chứng tỏ được sức mạnh mà không cần đến tiền vệ Philippe Coutinho, người vừa chuyển tới Barcelona cách đây ít hôm. “Tôi đã nói với các chàng trai rằng, này các cậu, hãy giành chiến thắng và sẽ chẳng còn ai nhắc đến Coutinho nữa. Thực chất, chúng tôi vẫn rất thích nói về cậu ấy. Coutinho chắc hẳn vẫn đang nhảy nhót trong căn phòng mới của mình tại Barcelona và ăn mừng chiến thắng. Nhưng tất nhiên rồi, chúng tôi vẫn có thể thi đấu tốt mà không cần có cậu ấy”, Klopp phát biểu.

Ronaldo tìm đường trở về M.U

Tờ AS khẳng định, siêu sao Cristiano Ronaldo đã nói với các đồng đội ở Real Madrid rằng anh muốn trở lại M.U ở “phiên chợ Hè” 2018. Trong quá khứ, “CR7” từng có 6 năm khoác áo “bầy Quỷ đỏ” (2003-2009).

Man City tìm được mục tiêu mới thay Sanchez

Theo Manchester Evening News, Ban lãnh đạo Man City đã chuyển hướng sang “săn” tiền đạo Antoine Griezmann của Atletico Madrid sau khi hay tin chân sút Alexis Sanchez chọn M.U làm bến đỗ mới sau khi chia tay Arsenal.