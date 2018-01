TIN TỐI (8.1): Nhà báo Hàn nhận xét “sốc” về HLV Park Hang-seo

(Dân Việt) Nhà báo Hàn nhận xét “sốc” về HLV Park Hang-seo, FLC Thanh Hoá đón thêm tân binh, Thanh Bình chia sẻ cảm xúc sau khi bị ông Park “trảm”, Juventus “ngáng đường” M.U vụ Ozil, Lý Hoàng Nam thăng tiến trên BXH ATP, M.U nhận tin dữ vụ Bale, trọng tài Mike Dean thừa nhận xử oan Arsenal…

Nhà báo Hàn nhận xét “sốc” về HLV Park Hang-seo

Park Hang-seo và Lee Young-jin (phải).

Nữ phóng viên Jung Jae-eun (Four Four Two, Hàn Quốc) cho rằng, bộ đôi HLV Park Hang-seo và trợ lý Lee Young-jin sẽ giúp U23 Việt Nam “lột xác” tại VCK U23 châu Á 2018. “Cả ông Park lẫn ông Lee đều có kinh nghiệm chinh chiến tại đấu trường hàng đầu thế giới là World Cup. Họ sẽ giúp các cầu thủ Việt Nam bước vào những trận đấu lớn theo cách tốt nhất. Tại Hàn Quốc, cả 2đều được biết đến với đam mê theo đuổi lối chơi chuyền bóng ít chạm hướng nhanh lên phía trước. Đó là lý do họ đến với nhau”, Jung phát biểu.

M.U sắp “giải cứu” Luiz

Theo Caught Offside, M.U đang có kế hoạch tiếp cận với trung vệ David Luiz bên phía Chelsea để đưa anh về sân Old Trafford ngay trong tháng Giêng này. Trước đó rộ lên tin đồn tuyển thủ Brazil đã yêu cầu người đại diện của mình liên hệ với Real Madrid và Barcelona để tìm đường rời sân Stamford Bridge. Tuy nhiên, cả Real lẫn Barca đều khước từ Luiz.

Thanh Bình chia sẻ cảm xúc sau khi bị ông Park “trảm”

Mới đây, tiền đạo Lê Thanh Bình đã có buổi chia sẻ cảm xúc sau khi bị HLV Park Hang-seo gạch tên khỏi danh sách 23 tuyển thủ U23 Việt Nam tham dự VCK U23 châu Á 2018. “Thực sự tôi cảm thấy rất buồn, nhưng dù sao tôi cũng đã cố gắng hết sức trong thời gian vừa qua. Việc không được chọn vào phút cuối khiến tôi bất ngờ, bởi thực sự mà nói thì tôi xứng đáng có mặt trong danh sách 23 tuyển thủ dự VCK U23 châu Á 2018. Trong thời gian tới tôi sẽ nỗ lực tập luyện nhiều hơn, là một cầu thủ trẻ nên tương lai của tôi vẫn còn dài trước mắt. Mục tiêu lớn nhất của tôi là nỗ lực để được góp mặt trên ĐT Việt Nam”, Thanh Bình trải lòng.

FLC Thanh Hoá đón thêm tân binh

Tờ Goal (Việt Nam) đưa tin, FLC Thanh Hoá đã đạt được thỏa thuân chiêu mộ thủ thành Trần Bửu Ngọc. Dự kiến, Bửu Ngọc sẽ ký hợp đồng 3 năm với đội bóng xứ Thanh. Trong 3 mùa giải 2015-2017, thủ thành 26 tuổi khoác áo CLB XSKT Cần Thơ.

Lý Hoàng Nam thăng tiến trên BXH ATP

Theo bảng xếp hạng ATP mới nhất công bố sáng nay (8.1), tay vợt số 1 Việt Nam - Lý Hoàng Nam đã tăng thêm 1 bậc nữa so với tuần trước, để xếp ở vị trí 497 thế giới.

Trọng tài Mike Dean thừa nhận xử oan Arsenal

Trưởng bộ phận trọng tài ở Anh - Mike Riley tiết lộ, trọng tài Mike Dean đã thừa nhận sai lầm khi thổi phạt đền trong tình huống bóng chạm tay hậu vệ Calum Chambers của Arsenal ở trận đấu với West Brom mới đây. Cụ thể, ở phút 89, trọng tài Mike Dean đã cho West Brom hưởng quả phạt đền khi cho rằng Chambers đã chạm tay trong vòng cấm.

M.U nhận tin dữ vụ Bale

Theo nguồn tin từ tờ Don Balon, Chủ tịch Florentino Perez sẽ không để tiền vệ Gareth Bale rời khỏi Real Madrid, ngay cả khi họ chiêu mộ được tiền đạo Neymar từ PSG. Bale đang là mục tiêu hàng đầu mà M.U nhắm tới trong “phiên chợ Đông” này.

Pochettino thừa nhận Spurs khó giữ Harry Kane

HLV Mauricio Pochettino khẳng định, Tottenham không thể giữ chân tiền đạo Harry Kane nếu như anh mong muốn được khoác áo Real Madrid. Trong những mùa giải gần đây, tuyển thủ Anh thi đấu cực kỳ ấn tượng và đã lọt vào “mắt xanh” của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Juventus “ngáng đường” M.U vụ Ozil

Tờ Corriere dello Sport cho hay, Juventus vừa quyết định nhảy vào cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ Mesut Ozil cùng với M.U trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông này. Hợp đồng của tuyển Đức và Arsenal sẽ kết thúc vào Hè 2018 nên nhiều khả năng họ sẽ để Ozil ra đi.

Đồng đội cũ chỉ ra điểm yếu của Coutinho

Trả lời phỏng vấn trên La Gazzetta Dello Sport, cựu danh thủ Marco Materazzi cho rằng, thể lực chính là điểm yếu lớn nhất của tiền vệ Philippe Coutinho (Barcelona). Trong quá khứ, Coutinho và Materazzi từng có 3 năm sát cánh tại Inter Milan (2008-2011).