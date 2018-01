Tổng thống Hàn Quốc chúc mừng U23 Việt Nam và HLV Park

Tổng thống Hàn Quốc chúc mừng U23 Việt Nam; David Luiz ở lại Chelsea... là những tin tức bóng đá nổi bật tối 27.1.

Tổng thống Hàn Quốc, đại sứ Hoa Kỳ chúc mừng U23 Việt Nam

Ngay sau trận chung kết giải Vô địch U23 Châu Á, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In đã gửi lời chúc trên trang mạng xã hội của ông: “Đội tuyển quốc gia Việt Nam do Huấn luyện viên Park Hang-seo đã đứng ở vị trí thứ hai trong giải Vô địch U23 do Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) tổ chức.

Vượt qua cả cơn bão tuyết, thi đấu đến hết 2 hiệp phụ, các bạn đã thể hiện bản thân có một tinh thần thể thao đích thực bằng cách làm hết sức mình. Người dân Hàn Quốc rất vui mừng với những quyết tâm của HLV Park Hang-seo, đưa đội tuyển Việt Nam lên đỉnh cao châu Á trong vòng chỉ ba tháng sau khi bắt đầu nhận nhiệm vụ. Cá nhân tôi vui mừng vì Hàn Quốc và Việt Nam là bạn thân. Tôi hoan nghênh ông Park về phần nghiệp vụ của ông thể hiện qua những màn trình diễn của đội tuyển bóng đá Việt Nam”.

Sau trận đấu, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Daniel J. Kritenbrink cũng đã viết lên trang Facebook chính thức của mình dòng trạng thái:

"Việt Nam vẫn thắng trong trái tim chúng tôi. Chúc mừng các bạn đã làm nên lịch sử!"

David Luiz ở lại Chelsea vì lý do không thể tin nổi?

Theo Daily Star, trung vệ David Luiz sẽ không rời Chelsea vì tin rằng HLV Antonio Conte sẽ bị sa thải vào cuối mùa giải. Theo đó, cầu thủ người Brazil chấp nhận bị ghẻ lạnh trong phần còn lại của mùa giải, sau đó chứng minh khả năng của mình dưới thời HLV mới. Khả năng Conte chia tay Chelsea vào cuối mùa là hoàn toàn có thể. Hiện thành tích của The Blues ở mùa giải này không đáp ứng được kỳ vọng của NHM và BLĐ.

West Brom chốt giá bán Evans cho Arsenal?

Theo Mirror, Arsenal chỉ chấp nhận trả 20 triệu bảng cho trung vệ Evans, họ cho rằng đó là số tiền hợp lý với cầu thủ đã bước sang tuổi 29. Trước đó, phía West Brom đòi ít nhất 35 triệu bảng cho ngôi sao của mình. Giữa số tiền mà West Brom đòi hỏi và lời đề nghị của Arsenal cách xa nhau quá nhiều, bởi vậy thương vụ này rất khó có thể xảy ra. Khi mà Man City không còn hứng thú với Evans còn Arsenal trả giá quá thấp, West Brom đã hạ giá bán cầu thủ này.