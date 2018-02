Trợ lý ngôn ngữ tiết lộ bất ngờ về HLV Park Hang-seo

(Dân Việt) Trợ lý ngôn ngữ tiết lộ bất ngờ về HLV Park Hang-seo, báo Thái chỉ ra 3 tuyển thủ U23 Việt Nam đủ sức đá ở châu Âu, Messi gợi ý mua sắm Hè 2018 cho Barca, Man City tính gây “sốc” với Isco, Fellaini nghỉ thi đấu 8 tuần, Ozil chính thức gia hạn hợp đồng với Arsenal…

HLV Park Hang-seo (giữa), trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa (bên cạnh phải) và các tuyển thủ U23 Việt Nam.

Trong buổi trả lời phỏng vấn mới đây, trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa đã có những chia sẻ về HLV Park Hang-seo cùng các tuyển thủ U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018. Ông Khoa khẳng định, vị chiến lược gia người Hàn Quốc rất nóng tính, nghiêm khắc nhưng lại rất yêu thương học trò. Tuy nhiên, trong buổi phỏng vấn, vị phiên dịch viên này cho biết thêm thầy Park là người khá chuyên quyền khi khẳng định mình là người chịu trách nhiệm lớn nhất của đội bóng, tiếng nói ông là quan trọng nhất. Ông Lee cũng là trợ lý, tiếng nói ông Lee chỉ có giá trị khi ông ấy ủy quyền.

HLV Dortmund vui mừng khi bán được Aubameyang

HLV Peter Stoger thừa nhận, anh rất vui và cảm thấy như được giải thoát khi Dortmund bán được tiền đạo Pierre-Emerick Aubameyang cho Arsenal. Ở ngày cuối cùng của “phiên chợ Đông” 2018, đội bóng chủ sân Emirates đã bỏ ra số tiền 56 triệu bảng để đổi lấy chữ ký của chân sút người Gabon.

Báo Thái chỉ ra 3 tuyển thủ U23 Việt Nam đủ sức đá ở châu Âu

Quang Hải và Công Phượng (phải).

Tờ Four Four Two phiên bản Thái Lan vừa nhận định rằng, 3 ngôi sao của U23 Việt Nam gồm bộ đôi tiền vệ Nguyễn Quang Hải, Lương Xuân Trường và tiền đạo Nguyễn Công Phượng đủ khả năng chơi bóng ở châu Âu.

Huyền thoại M.U cảnh báo Arsenal về bộ tứ LMAO

Huyền thoại M.U - Gary Neville cho rằng, HLV Arsene Wenger khó thể để bộ tứ tấn công Alexandre Lacazette, Henrikh Mkhitaryan, Pierre-Emerick Aubameyang và Mesut Ozil (LMAO) sát cánh trên hàng công Arsenal. Theo Neville, khả năng phòng ngự của 4 cầu thủ này không thực sự tốt. Ngoài ra, cựu hậu vệ 42 tuổi còn không chắc Lacazette có thể thi đấu ăn ý với Aubameyang.

Man City tính gây “sốc” với Isco

Isco.

Giới truyền thông Anh vừa gây sốc khi đưa tin, Man City dự tính sẽ chi 87,5 triệu bảng, kèm theo tiền vệ Bernado Silva nhằm thuyết phục Real Madrid bán tiền vệ Isco trong “phiên chợ Hè” 2018.

Dzeko thừa nhận hãnh diện khi được Chelsea theo đuổi

Tiền đạo Edin Dzeko thừa nhận, anh rất hãnh diện khi được Chelsea theo đuổi ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông vừa qua. Tuy nhiên, chân sút 31 tuổi khẳng định anh rất hạnh phúc khi được khoác áo AS Roma.

Fellaini nghỉ thi đấu 8 tuần

Marouane Fellaini (áo đỏ) và Jose Mourinho.

Theo nguồn tin từ ESPN, tiền vệ Marouane Fellaini có thể sẽ phải nghỉ thi đấu từ 6-8 tuần do gặp phải chấn thương dây chằng trong trận đấu giữa M.U và Tottenham diễn ra hồi giữa tuần này.

Guardiola quyết chiêu mộ Mahrez

HLV Pep Guardiola khẳng định, Man City sẽ trở lại với thương vụ chiêu mộ tiền vệ Riyad Mahrez của Leicester City trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2018. Tuyển thủ Algeria là mục tiêu mà “The Citizens” nhắm tới ở “phiên chợ Đông” vừa qua. Tuy nhiên do “Bầy cáo” hét giá quá cao nên đội bóng chủ sân Etihad chiêu mộ bất thành.

Ozil chính thức gia hạn hợp đồng với Arsenal

Arsene Wenger và Mesut Ozil (phải).

Cách đây ít giờ, tiền vệ Mesut Ozil đã chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng mới có thời hạn tới tháng 6.2021 với Arsenal. Theo báo chí Anh, sau khi ký vào bản giao kèo mới, tuyển thủ Đức trở thành cầu thủ được hưởng mức lương cao nhất lịch sử “Pháo thủ” (350.000 bảng/tuần).

Messi gợi ý mua sắm Hè 2018 cho Barca

Theo tờ Don Balon, siêu sao Lionel Messi đã gợi ý cho Ban lãnh đạo Barcelona chiêu mộ 3 tân binh trong “phiên chợ Hè” 2018 gồm tiền vệ Arthur Melo (Gremio), tiền đạo Antoine Griezmann (Atletico Madrid) và một hậu vệ trái (hiện chưa xác định được danh tính).