Trọng tài “dũng cảm” nhận bắt trận Hà Nội FC vs HAGL là ai?

(Dân Việt) Theo xác nhận từ Phó Ban trọng tài Dương Văn Hiền, trọng tài cấp FIFA Nguyễn Hiền Triết sẽ là người cầm còi trong trận CLB Hà Nội tiếp HAGL tại lượt về tứ kết Cúp quốc gia 2018 diễn ra ngày mai (15.5).

2 trận liên tiếp của HAGL, trọng tài trở thành chủ đề cực nóng khi liên tiếp bị các bên phản ứng, thậm chí trọng tài Nguyễn Văn Kiên còn bị VPF “treo giò” vô thời hạn vì thổi quả penalty ở phút 87, “giúp” Sanna Khánh Hòa có trận hòa 1-1 trước đội bóng phố Núi… Chính điều này khiến giới trọng tài ngán bắt các trận có mặt HAGL, mà cụ thể là trận tứ kết Cúp quốc gia 2018 giữa đội bóng của HLV Dương Minh Ninh và Hà Nội FC trên sân Hàng Đẫy vào chiều 15/5 tới. Theo tiết lộ, có tới 2 trọng tài cấp FIFA từ chối bắt chính trận này.

Trọng tài Nguyễn Hiền Triết (trái) sẽ bắt chính trận lượt về tứ kết Cúp QG giữa Hà Nội FC và HAGL vào chiều tối 15.5. Ảnh: IT.

Tuy vậy, cuối cùng thì Ban trọng tài VFF cũng tìm thấy người phù hợp, đó là trọng tài cấp FIFA Nguyễn Hiền Triết. Xác nhận với Zing News, Phó Ban trọng tài Dương Văn Hiền khẳng định, trọng tài Nguyễn Hiền Triết là người được tin tưởng giao nhiệm vụ cầm còi tại trận cầu căng thẳng này. Ông Hiền cho biết: “Chính báo chí và các phương tiện gây nhiều áp lực quá nên anh em trọng tài hơi hoang mang. Chứ bản chất trận đấu có gì đâu, anh em trọng tài vẫn bắt bao nhiêu trận căng thẳng suốt mà”.

Trọng tài Nguyễn Hiền Triết cũng là một người cầm còi có đẳng cấp FIFA. Ông Triết là người bắt chính trận Siêu Cúp quốc gia 2017 giữa Quảng Nam và SLNA, mở màn mùa giải chuyên nghiệp Việt Nam 2018. Tuy nhiên, trong sự nghiệp của mình, ông Triết cũng không ít lần mắc sai lầm, thậm chí hồi năm 2017 còn bị coi là “chuyên gia tạo sóng ở V.League”.

Tại vòng 2 V.League 2017, khi trận đấu Long An – B.Bình Dương đang trôi về những phút cuối cùng và chủ nhà Long An đang dẫn 1-0, trọng tài bàn Hiền Triết bất ngờ giơ biển báo bù giờ thêm 1 phút, dù trước đó chính ông Triết đã giơ biển báo bù giờ 4 phút của hiệp 2.

Điều đáng nói là trong thời gian bù giờ lần 2 này, Anh Đức đã ghi bàn từ chấm 11m để giúp B.Bình Dương cân bằng tỷ số 1-1. Tức giận với việc để tuột mất chiến thắng, một số CĐV Long An đã lên tiếng mạt sát tổ trọng tài, và thậm chí còn có người lao xuống sân định hành hung trọng tài nhưng đã được lực lượng an ninh can thiệp kịp thời.

Ở trận đấu sớm giữa Hải Phòng và CLB Hà Nội ở vòng 6 V.League 2017, khi tỷ số đang là 1-0 nghiêng về chủ nhà Hải Phòng, trọng tài Nguyễn Hiền Triết bất ngờ cho đội khách Hà Nội được hưởng quả 11m sau tình huống va chạm giữa Quang Hải của Hà Nội và Lê Văn Phú trong vòng cấm. Từ quả 11m này, Văn Quyết đã ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Hà Nội và đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

Các CĐV Hải Phòng đã phản ứng dữ dội với quyết định của trọng tài Nguyễn Hiền Triết từ lúc ông vua sân cỏ này chỉ tay vào chấm 11m cho tới cả khi trận đấu đã kết thúc. Họ mạt sát, lăng mạ trọng tài Nguyễn Hiền Triết bằng những lời lẽ rất nặng nề và họ còn bao vây phòng họp báo khiến cuộc họp báo sau trận phải bỏ dở giữa chừng…