U16 Indonesia thắng sốc, còn U16 Việt Nam thì ngược lại

(Dân Việt) Ở trận ra quân tại bảng C VCK U16 châu Á 2018, U16 Indonesia đã bất ngờ giành chiến thắng 2-0 trước đối thủ được đánh giá rất cao là U16 Iran 2-0. Amiruddin Bagus Kahfi và Amiruddin Bagas Kaffa là những người lập công cho đại diện bóng đá xứ vạn đảo.

U16 Iran là đội bóng được đánh giá cao nhất tại bảng C VCK U16 châu Á 2018 khi giành ngôi á quân tại giải đấu này cách đây 2 năm và vào tới tứ kết giải U17 World Cup 2017. Rất nhiều người tin rằng, họ sẽ không mấy khó khăn để có chiến thắng trước U16 Indonesia, nhà ĐKVĐ của giải U16 Đông Nam Á. Tuy nhiên thực tế trên sân đã không diễn ra như vậy.

U16 Indonesia.

Bằng sự tự tin và lối chơi đậm chất kỹ thuật, U16 Indonesia đã chơi ngang ngửa với U16 Indonesia, thậm chí còn là những người tận dụng các cơ hội tốt hơn hẳn. Ngay phút thứ 4, từ pha tấn công nhanh, Amiruddin Bagus Kahfi đã mở tỷ số cho đại diện xứ vạn đạo.

Bị thua trước, U16 Iran dồn lên tấn công mạnh mẽ. Nhưng trước lối chơi gắn kết của U16 Indonesia, họ tỏ ra khá bế tắc. Thậm chí ở phút 90+1, đại diện Tây Á còn thua thêm 1 bàn nữa. Người lập công cho U16 Indonesia là Amiruddin Bagas Kaffa.

Thắng chung cuộc 2-0 trước U16 Iran, U16 Indonesia cho thấy họ không nói chơi với tham vọng giành 1 trong 4 tấm vé dự giải U17 World Cup 2019.

Cũng ở bảng C, U16 Việt Nam đã gây thất vọng khi thua bạc nhược 0-1 trước U16 Ấn Độ. Xuyên suốt 90 phút, thầy trò Vũ Hồng Việt chơi bế tắc và hoàn toàn lép vế trước đối thủ. Chỉ có may mắn và sự xuất sắc của thủ môn Duy Dũng, họ mới may mắn chỉ để thua 1 bàn. Có lẽ, không có nhiều cơ hội để U16 Việt Nam có thể vượt qua vòng bảng, chứ đừng nói tới chuyện vào bán kết như tuyên bố của HLV Vũ Hồng Việt.