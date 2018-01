U23 Việt Nam gặp bất lợi cực lớn ở trận gặp U23 Uzbekistan

(Dân Việt) U23 Việt Nam gặp bất lợi cực lớn ở trận gặp U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam nhận thưởng đặc biệt từ HLV Park Hang-seo, tay vợt đánh bại Djokovic tiếp tục tạo nên kỳ tích, Liverpool đạt được thỏa thuận cá nhân với Lemar, định ngày Eric Bailly tái xuất sân cỏ…

Thầy trò HLV Park Hang-seo vừa phải đón nhận thông tin không mấy vui vẻ khi thời tiết tại Thường Châu (Trung Quốc) sẽ rất khắc nghiệt vào ngày diễn ra trận chung kết U23 châu Á 2018 giữa ĐT U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan. Theo các chuyên gia khí tượng của trang Accuweather thì vào ngày 27.1 tới, thời tiết tại Thường có thể có tuyết và mưa tuyết nhẹ. Nhiệt độ dao động từ -2 đến 1 độ C. Thực tế tại SVĐ Olympic, trời có thể lạnh tới -5 độ C, thậm chí -8 độ C. Đây là điểm bất lợi của Quang Hải và các đồng đội bởi khả năng chịu lạnh của người Việt Nam được đánh giá là kém.

Gary Neville khuyên M.U cướp mục tiêu của Man City

Trong buổi trả lời phỏng vấn mới đây, huyền thoại M.U - Gary Neville đã lên tiếng khuyên đội bóng cũ hãy cạnh tranh trung vệ Aymeric Laporte bên phía Athletic Bilbao với Man City. Theo cựu hậu vệ 42 tuổi, Laporte là một cầu thủ có tiềm năng lớn trong làng bóng đá thế giới.

U23 Việt Nam nhận thưởng đặc biệt từ HLV Park Hang-seo

HLV Park Hang-seo đã quyết định dành nguyên ngày 24.1 cho các học trò nghỉ xả hơi sau trận thắng lịch sử trước U23 Qatar ở bán kết hôm qua. Các tuyển thủ U23 Việt Nam sẽ được tự do vui chơi, mua sắm trong ngày 24 trước khi tập trung tại khách sạn đóng quân đúng giờ quy định.

Chris Sutton đặt niềm tin vào Morata

Cựu danh thủ Chris Sutton tin rằng, tiền đạo Alvaro Morata của Chelsea có thể tìm lại được phong độ vốn có của mình. Thời gian gần đây, chân sút người Tây Ban Nha thi đấu không thực sự tốt và phải đón nhận nhiều lời chỉ trích từ giới chuyên môn lẫn NHM.

Tay vợt đánh bại Djokovic tiếp tục tạo nên kỳ tích

Hyeon Chung.

Hyeon Chung tiếp tục mang đến niềm tự hào cho NHM Hàn Quốc khi giành chiến thắng thuyết phục 3-0 (6-4, 7-6(7-5), 6-3 trước Tennys Sandgren (Mỹ) ở trận tứ kết giải Australian Open 2018, qua đó giành tấm vé vào dự trận bán kết. Ở vòng 4 của giải đấu này, tay vợt 21 tuổi này cũng đánh bại Novak Djokovic.

Tiền vệ U23 Uzbekistan lớn tiếng hăm dọa U23 Việt Nam

Tiền vệ cánh trái Dostonbek Khamdamov vừa mạnh miệng tuyên bố, U23 Uzbekistan sẽ đánh bại U23 Việt Nam tại trận chung kết U23 châu Á 2018 diễn ra vào 15h00 ngày 27.1 tới.

Liverpool đạt được thỏa thuận cá nhân với Lemar

Theo thông tin đăng tải trên tờ Metro, Liverpool đã đạt được thỏa thuận cá nhân với tiền vệ Thomas Lemar của AS Monaco. Cụ thể, “The Kop” đã thuyết phục thành công Lemar ký vào bản hợp đồng có thời hạn 5 năm và cầu thủ này được hưởng lương 140.000 bảng/tuần.

Arsenal chi 75 triệu bảng mua Aubameyang và Evans

Theo tuyên bố của tờ Telegraph, Ban lãnh đạo Arsenal sẵn sàng duyệt chi 75 triệu bảng để HLV Arsene Wenger rước tiền đạo Pierre-Emerick Aubameyang (Dortmund) và trung vệ Jonny Evans (West Brom) về sân Emirates trước khi “phiên chợ Đông” 2018 đóng cửa.

Định ngày Eric Bailly tái xuất sân cỏ

Theo Daily Mail, trung vệ Eric Bailly nhiều khả năng sẽ trở lại thi đấu vào giữa tháng 2 tới. Tuyển thủ Bờ Biển Ngà đã không thi đấu cho M.U kể từ trận thua 0-1 trước Chelsea vào ngày 05.11 do chấn thương mắt cá chân.

Liverpool nói không với sao Gremio

Theo tiết lộ của Liverpool Echo, Liverpool không có ý định ký chiêu mộ tiền đạo Luan Vieira bên phía Gremio ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông này. Trước đó rộ lên tin đồn đội bóng chủ sân Anfield sẵn sàng chi 18 triệu euro để mua chân sút 24 tuổi này.