Vì sao trọng tài Ma Ning được chọn bắt trận U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan?

Trọng tài người Trung Quốc - Ma Ning đã được chỉ định điều khiển trận chung kết giải U23 châu Á 2018 giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan.

Liên đoàn bóng đá châu Á đã quyết định lựa chọn trọng tài Ma Ning điều khiển trận chung kết giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan. Ông Ma Ning đã nhiều lần điều khiển những trận đấu của các ĐT Việt Nam. Tuy nhiên vị vua áo đen người Trung Quốc thường xuyên có những quyết định rất khó hiểu khiến dư luận cũng như giới chuyên môn của bóng đá Việt Nam nổi trận lôi đình. NHM lo lắng khi trọng tài Ma Ning bắt trận U23 Việt Nam vs U23 Uzbekistan Tin liên quan 5 điểm nóng quyết định thành bại trận Việt Nam vs Uzbekistan Nhà báo Anh Ngọc: Công Phượng không mờ nhạt mà đang hi sinh Chủ tịch LĐBĐ Uzbekistan: "Tôi chắc chắn U23 Uzbekistan sẽ thắng Việt Nam" ẢNH CHẾ HÔM NAY (26.1): “Xe lu” Việt Nam ủi văng “Lamborghini” Uzbekistan Ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2014 giữa ĐT Malaysia và ĐT Việt Nam tại Malaysia, dù ĐT Việt Nam giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-1 sau cuộc lội ngược dòng ngoạn mục, nhưng bàn thắng dẫn điểm của Malaysia ở phút 13 gây tranh cãi lớn với NHM. Hai năm trước đó, tại AFF Cup 2012, ông Ma Ning cũng bắt trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Philippines tại vòng bảng. Vị trọng tài này xử lý nhiều tình huống khiến cầu thủ Việt Nam bức xúc. Cuối cùng, Việt Nam thua chung cuộc 0-1. Những thông tin kể trên khiến nhiều cổ động viên Việt Nam lo lắng và đặt dấu hỏi, vì sao một người đã có nhiều quyết định bất lợi cho Việt Nam trong quá khứ lại được lựa chọn. Thật ra phía AFC có lý do của họ và chúng ta phải chấp nhận. Cụ thể, số lượng trọng tài đẳng cấp FIFA tham dự giải U23 châu Á là có giới hạn khi chỉ có 24 người được giao nhiệm vụ. Liên đoàn bóng đá châu Á phải tránh trọng tài thuộc các nền bóng đá đã bị Việt Nam và Uzbekistan loại ở vòng knock-out. Như vậy, trọng tài các nước Iraq, Qatar, Nhật Bản, Hàn Quốc đều sẽ không được bắt trận này. Chưa dừng lại, AFC phải cân bằng vấn đề chất lượng với kinh phí tổ chức. Trọng tài thuộc các nước bị loại và trọng tài đã hoàn thành nhiệm vụ sẽ được cho về nước sớm. Khi đó, trọng tài cấp FIFA người Trung Quốc sẽ được ưu tiên. Trong 2 trọng tài FIFA của Trung Quốc bắt giải lần này, trọng tài Ma Ning mới bắt một trận Saudi Arbia - Iraq và đã điều hành khá tốt. Một trọng tài Trung Quốc khác là Fu Ming đã bắt trận U23 Uzbeskistan thắng Nhật Bản 4-0 ở tứ kết nên không được chọn. Như vậy, trọng tài Ma Ning là cái tên khá phù hợp cho nhiệm vụ cầm còi ở trận chung kết.

