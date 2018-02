Xem trực tiếp Arsenal vs Man City trên kênh nào?

(Dân Việt) Arsenal và Man City chỉ còn cách danh hiệu đầu tiên mùa này đúng 1 chiến thắng nữa, nhưng vinh quang sẽ chỉ đến với một đội tại Wembley vào đêm nay. Điều NHM tại Việt Nam quan tâm là trận đấu giữa Arsenal vs Man City sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh nào?

Bất chấp cú ngã đau trước Wigan tại vòng 5 Cúp FA mới đây, Man City vẫn được đánh giá rất cao về khả năng đoạt Cúp Liên đoàn Anh ở trận chiến với Arsenal đêm nay, bất chấp phải thi đấu tại sân Wembley ở London. Nhìn vào phong độ rực sáng của đoàn quân dưới quyền Pep Guardiola, phần đông giới mộ điệu có lý do vững chắc để đặt niềm tin vào cửa trên. Còn nhớ trong trận lượt đi tại Premier League mùa này, “Man xanh” đã đánh bại Arsenal 3-1 ngay tại Emirates. Với 16 điểm nhiều hơn "số 2" M.U, Man City đang một mình một ngựa tiến về ngai vàng Premier League. Còn tại Champions League, thầy trò Pep Guardiola coi như đã tiến vào tứ kết sau chiến thắng 4-0 trên sân Basel. Arsenal vs Man City. Vì thế, Man City có thể yên tâm dồn sức cho trận chung kết Cúp Liên đoàn đêm nay để đoạt danh hiệu đầu tiên của mùa giải. Tất nhiên, Arsenal vẫn là đối thủ đáng gờm và cũng quyết tâm đoạt Cúp trong bối cảnh thất thế ở Premier League. Nhưng xét về chất lượng đội ngũ và sự ổn định trong lối chơi, “The Gunners” hiện không thể sánh với Man City. Ở 5 trận gần nhất, Arsenal để thua tới 3 trận trước Swansea, Tottenham và Ostersunds. Việc phải thi đấu tại Europa League cách đây vài ngày ít nhiều cũng khiến đội quân của HLV Wenger gặp bất lợi về thể lực. Tuy vậy, sự bùng nổ là điều mà người mộ thường xuyên thấy ở Arsenal trong thời điểm quan trọng. Bằng chứng là mùa trước, “Pháo thủ” từng thắng Man City ở bán kết FA Cup trên sân Wembley và rồi thắng tiếp Chelsea 2-1 trong trận chung kết cũng ở sân đấu này. Câu hỏi mà nhiều NHM Việt Nam quan tâm lúc này là trận Arsenal vs Man City sẽ được trực tiếp trên kênh sóng nào tại Việt Nam? Đảo qua lịch phát sóng của các kênh thể thao nổi tiếng thì hiện chưa có kênh nào thông báo sẽ phát trực tiếp trận chung kết League Cup mùa giải 2017/18 giữa Arsenal vs Man City vào lúc 23h đêm nay. Vậy nên trước mắt, NHM tại Việt Nam buộc phải chuẩn bị tâm lý theo dõi trận Arsenal vs Man City thông qua các trang trực tuyến bóng đá, link sopcast, youtube, facebook... Để phục vụ NHM, 30 phút trước khi trận đấu diễn ra, chuyên trang Thể thao – Dân Việt sẽ cập nhật link xem trực tiếp trận Arsenal vs Man City.

Tag: Xem trực tiếp Arsenal vs Man City trên kênh nào, kênh nào trực tiếp Arsenal vs Man City, xem trực tiếp Arsenal vs Man City, trực tiếp Arsenal vs Man City, kênh trực tiếp Arsenal vs Man City, Arsenal vs Man City, chung kết League Cup