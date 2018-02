Xem trực tiếp Tottenham vs Arsenal trên kênh nào?

(Dân Việt) Tottenham và Arsenal đều có những sự tăng cường nhân sự mạnh mẽ trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2018 và giờ là lúc để cả hai chứng tỏ tham vọng bằng màn đối đầu trực tiếp tại sân White Hard Lane tối nay. Vậy đại chiến Tottenham vs Arsenal sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh nào tại Việt Nam?

CĐV Arsenal chẳng kì vọng hơn thế! Sau khi mất Alexis Sanchez theo cách bất đắc dĩ, họ đã được đền đáp bằng 2 bản hợp đồng mới là Henrikh Mkhitaryan và Pierre-Emerick Aubameyang. Đây là sự phản ứng nhanh, cần thiết của "Pháo thủ" trong bối cảnh họ rơi vào cảnh khủng hoảng niềm tin từ NHM. Tottenham vs Arsenal. Nhưng chi đậm không bằng chi hiệu quả! Ngay ở trận ra mắt Aubameyang và ngày đá chính đầu tiên của Mkhitaryan, Pháo thủ đã đè bẹp Everton với tỷ số 5-1. Điều tuyệt vời là cả 2 tân binh của Wenger đều ghi dấu ấn, như thể họ đã chơi bóng từ lâu ở Arsenal. Đấy là điều mà Wenger cần ở thời điểm này, khi ông và các học trò đang kém top 4 tới 5 điểm. Bên kia chiến tuyến, Tottenham cũng có những sự bổ sung mạnh mẽ nhằm hiện thực hóa mục tiêu kết thúc mùa giải trong Tốp 4 Premier League khi chiêu mộ Lucas Moura từ PSG. Tiền vệ người Brazil đã có đủ thể lực cần thiết và cũng đã có thời gian làm quen với các đồng đội mới trước khi sẵn sàng ra sân ở đội hình xuất phát vào tối nay. Tin liên quan Lịch thi đấu và phát sóng vòng 27 Premier League Ở trận lượt đi tại Emirates, Tottenham đã dễ dàng để thua 0-2. Nhưng tối nay, họ được chơi tại Wembley mang danh sân nhà. Tại đây, thầy trò Pochettino mới chỉ để thua 1 trận kể từ đầu mùa (thắng 8, hòa 4, thua 1). Không ít đối thủ mạnh trong top 6 đã tới đây và ra về với 2 bàn tay trắng như Liverpool (thua 1-4) hay gần nhất là M.U (thua 0-2). Nhìn lại lịch sử đối đầu, Tottenham cho thấy họ đang trở thành thách thức lớn đối với chính Arsenal. Cụ thể, ở 7 cuộc chạm trán Pháo thủ gần nhất ở Premier League, Spurs chỉ để thua duy nhất 1 trận (thắng 2, hòa 4, thua 1). Đặc biệt, trong 9 màn tiếp đón đội bóng cùng thành phố gần đây, Spurs đã thắng 5, hòa 3 và chỉ 1 lần trắng tay... Câu hỏi mà NHM tại Việt Nam quan tâm là trận Tottenham vs Arsenal sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh sóng nào? Đảo qua lịch phát sóng của các kênh thể thao nổi tiếng thì chỉ có 1 kênh có lịch phát sóng trực tiếp trận đấu giữa Tottenham vs Arsenal diễn ra lúc 19h30 chiều tối nay (theo giờ Việt Nam), đó là K+1 của Truyền hình Vệ tinh K+. Ngoài xem trận Tottenham vs Arsenal trên kênh gồm K+1, NHM tại Việt Nam cũng có thể theo dõi trận đấu này thông qua các trang trực tuyến bóng đá, link sopcast, youtube và chuyên trang Thể thao – Dân Việt.

