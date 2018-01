Xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Australia kênh nào?

(Dân Việt) Thua U23 Hàn Quốc 1-2 ở trận ra quân, U23 Việt Nam buộc phải có một kết quả từ hòa đến thắng trước U23 Australia mới có thể nắm giữ cơ hội giành vé đi tiếp. Đây là một nhiệm vụ không hề đơn giản. Câu hỏi mà NHM Việt Nam quan tâm là trận U23 Việt Nam vs U23 Australia sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh nào?

Trong lượt trận đầu tiên tại bảng D VCK U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam đã khiến NHM và giới chuyên môn bất ngờ dù thất bại 1-2 trước ứng viên vô địch giải đấu là U23 Hàn Quốc. Quang Hải mở tỉ số vào lưới U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam đã khiến á quân U23 châu Á phải rất vất vả mới có được chiến thắng 2-1. U23 Việt Nam vs U23 Australia. Tin liên quan Lịch phát sóng VCK U23 châu Á 2018 ngày 14.1 Cơ hội giành quyền đi tiếp vẫn còn mở rộng với U23 Việt Nam. Tuy nhiên, việc phải chạm trán một đối thủ rất mạnh khác ở bảng D U23 Australia là một thách thức cực lớn với thầy trò HLV Park Hang-seo. Chỉ có giành kết quả từ hòa đến thắng thì U23 Việt Nam mới có thể nhen nhóm hy vọng đi tiếp. Ở trận ra quân, U23 Australia đã có chiến thắng ấn tượng 3-1 trước U23 Syria. Theo đó, thêm một chiến thắng nữa, U23 Australia sẽ tự tin và tràn đầy cơ hội để giành vé vào tứ kết. Theo giới chuyên môn đánh giá thì đây là nhiệm vụ không quá khó khăn cho U23 Australia. Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Australia được Đài Truyền hình Việt Nam tường thuật trực tiếp trên kênh VTV6 lúc 15h00 ngày 14.1. Trước đó, lúc 14h00 sẽ là phần bình luận trước trận đấu.

Tag: trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Australia kênh nào, kênh nào trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Australia, xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Australia, VTV6 trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Australia, trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Australia, U23 Việt Nam vs U23 Australia, VCK U23 châu Á 2018