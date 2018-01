Xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc kênh nào?

(Dân Việt) Lúc 18h30 chiều nay (11.1), U23 Việt Nam sẽ bước vào chiến dịch VCK U23 châu Á 2018 bằng trận đấu với U23 Hàn Quốc. Một thách thức cực khó cho thầy trò Park Hang-seo. Vậy trận đấu này sẽ được kênh sóng nào tại Việt Nam phát trực tiếp?

Trong sự nghiệp cầm quân, HLV Park Hang-Seo từng dẫn dắt tuyển U23 Hàn Quốc và là trợ lý của Guus Hiddink ở VCK World Cup 2002. Với tuổi đời, tuổi nghề của mình, ông Park dĩ nhiên rất am hiểu bóng đá Hàn Quốc. Đây có thể xem là lợi thế của U23 Việt Nam ở trận mở màn với U23 Hàn Quốc chiều tối nay. U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc. Thực tế, ở vòng loại U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam từng đụng độ Hàn Quốc. Khi đó, các học trò của Nguyễn Hữu Thắng chỉ để thua đối thủ với tỷ số sát nút 1-2 tại sân Thống Nhất. Nhưng cần phải nhấn mạnh rằng ở vòng loại, U23 Hàn Quốc chỉ mang theo lực lượng đa phần là các cầu thủ sinh viên. Còn ở giải đấu chính thức đang diễn ra, HLV Kim Bong-Gil đã triệu tập gần như đầy đủ các ngôi sao sáng giá nhất. Với vị thế đương kim Á quân, U23 Hàn Quốc được đánh giá là 1 trong những ứng viên sáng giá cho chức vô địch U23 châu Á 2018. Họ không chỉ mạnh về thể hình, thể lực mà còn sở hữu lối chơi hiện đại, kĩ thuật và không kém phần tinh tế. Bất cứ ai cũng phải thừa nhận U23 Hàn Quốc ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với U23 Việt Nam. Nói thế để thấy, U23 Việt Nam không có nhiều cơ hội gây bất ngờ trước U23 Hàn Quốc, bất chấp có một HLV hiểu đối thủ, có quá trình chuẩn bị tương đối kỹ lưỡng và có cả quyết tâm cao độ. Điều quan trọng với Công Phượng và các đồng đội, có lẽ chỉ là cố gắng thi đấu tập trung, hạn chế số bàn thua và triệt để tận dụng các cơ hội phản công nhằm ghi bàn... Vậy trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc diễn ra lúc 18h30 tối nay sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh nào? Theo thông báo từ Đài THVN, trận đấu này sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV6. Trước đó sẽ là phần bình luận trước trận đấu. Ở trận đấu sớm của bảng D, U23 Australia sẽ gặp U23 Syria vào lúc 15h00. Trận đấu này cũng được Đài Truyền hình Việt Nam tường thuật trực tiếp trên kênh VTV6.

Tag: Xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc, kênh trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc, trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc, VTV6 trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc, VCK U23 châu Á 2018