Xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Syria kênh nào?

U23 Việt Nam sẽ đối đầu với U23 Syria trong trận đấu thuộc lượt trận cuối bảng D, VCK U23 châu Á 2018. Một trận đấu mang tính quyết định tới 1 trong 2 tấm vé đi tiếp của bảng đấu. Vậy trận U23 Việt Nam vs U23 Syria phát sóng trực tiếp trên kênh nào tại lãnh thổ Việt Nam.

Sau 2 lượt trận, cả 4 đội bóng tại bảng D đều đang còn nguyên cơ hội đi tiếp vào vòng tứ kết VCK U23 châu Á 2018. Ở lượt trận cuối sẽ diễn ra vào chiều ngày 17.1, U23 Hàn Quốc gặp U23 Australia còn U23 Việt Nam so tài với U23 Syria. Nếu muốn đi tiếp, U23 Việt Nam không được phép thất bại, một kết quả hòa cũng có thể giúp chúng ta tạo nên lịch sử, nếu như U23 Australia không thể thắng U23 Hàn Quốc. U23 Việt Nam hướng đến chiến thắng trước U23 Syria. Ảnh: VTV. Tin liên quan HLV Park Hang-seo bực tức vì “vỡ kế hoạch” quyết đấu U23 Syria U23 Việt Nam - U23 Syria (18h30): Lợi thế thuộc về "cửa dưới" Lịch phát sóng VCK U23 châu Á 2018 ngày 17.1: U23 Việt Nam đi tiếp? Tuy nhiên một chiến thắng sẽ giúp U23 Việt Nam đi tiếp bất chấp kết quả của trận đấu cùng giờ. Thế nên, nhiệm vụ của thầy trò HLV Park Hang Seo là tập trung 100% và cố gắng tận dụng được quyền tự quyết đang có trong tay. Với U23 Syria, họ buộc phải thắng để hy vọng, đây sẽ là điều kiện để U23 Việt Nam tiếp tục sử dụng lối chơi phòng ngự chặt, phản công nhanh đã rất thành công trong 2 trận đấu vừa qua trước 2 đối thủ mạnh là U23 Hàn Quốc và U23 Australia. U23 Syria mạnh trong những đường tấn công biên với sự năng nổ của tiền đạo cánh Ahmad, tuy nhiên đây cũng là điểm yếu của họ khi các hậu vệ của đội bóng này thường để lộ khoảng trống. Đây chính là nơi mà U23 Australia đã khai thác triệt và giành thắng lợi 3-1 trước U23 Syria ở lượt trận đầu tiên. Về phía U23 Việt Nam, HLV Park Hang Seo yêu cầu các học trò để lại chiến thắng U23 Australia ở lại phía sau và tập trung cho trận đấu với U23 Syria. Chúng ta cũng đang có đầy đủ lực lượng mạnh nhất, và quan trọng là sự tự tin của các cầu thủ ngày càng được củng cố sau những màn trình diễn ấn tượng trước các đội bóng hàng đầu châu lục. Trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Syria được Đài Truyền hình Việt Nam tường thuật trực tiếp trên kênh VTV6 lúc 18h30h00 ngày 17.1. Trước đó, lúc 17h30 sẽ là phần bình luận trước trận đấu. Lịch thi đấu lượt trận cuối bảng D, ngày 17.1 18h30: U23 Australia - U23 Hàn Quốc 18h30: U23 Syria - U23 Việt Nam (Trực tiếp trên kênh VTV6)

Theo Thế Hưng (VTV)

