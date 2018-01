Vỉa hè quận trung tâm 1 ngày sau khi ông Đoàn Ngọc Hải xin “cởi áo về vườn”

(Dân Việt) Nhiều khu vực vỉa hè của quận trung tâm Sài Gòn đã từng bị ông Đoàn Ngọc Hải và đoàn liên ngành xử lý trước đây giờ bị tái chiếm tràn lan và giống như chưa từng có cuộc ra quân “dẹp loạn”.

Chiều 9.1, một ngày sau khi ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND quận 1 (TP.HCM) nộp đơn xin từ chức vì để thể hiện lời hứa hồi đầu năm 2017 “không lấy lại vỉa hè tôi sẽ cởi áo về vườn”, ghi nhận hàng loạt tuyến đường của quận trung tâm vỉa hè nhếch nhác, tái chiếm tràn lan. Trong ảnh: Vỉa hè và lòng đường đường Cô Giang trở thành cái chợ. Đường Cô Bắc vỉa hè cũng không còn. Một phần lòng đường cũng bị người dân chiếm dụng để buôn bán. “Phần đường dành cho người đi bộ dường như là một điều quá xa xỉ”, một người dân ở quận 1 bức xúc. Kế hoạch lập lại trật tự đô thị, vỉa hè, giành lại phần đường cho người đi bộ được quận 1 triển khai từ đầu năm 2017. Ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND quận 1 là người trực tiếp dẫn đầu đoàn liên ngành quận xuống đường lập lại trật tự và đã được những kết quả bước đầu. Tuy nhiên sau thời gian lực lượng chức năng tạm ngưng xuống đường vỉa hè lại bị tái chiếm. Trong ảnh: Vỉa hè đường Lê Thị Hồng Gấm vào trưa 9.1. Vỉa hè tại góc giao lộ Nguyễn Thái Bình – Phó Đức Chính như chưa từng có cuộc ra quân “dẹp loạn. Trước đó, vào ngày 20.2.2017, ông Đoàn Ngọc Hải cho biết sẽ dẹp được tình trạng lấn chiếm vỉa hè, không làm kiểu “bắt cóc bỏ dĩa” và khẳng định “nếu không lấy lại được vỉa hè, tôi sẽ cởi áo về vườn”. Sau thời gian ông Hải cùng đoàn liên ngành quận 1 ra quân “dẹp loạn” vỉa hè đã nhận được sự đồng thuận của người dân nhưng cũng không ít người phản đối. Ngày 13.10.2017, Chủ tịch UBND quận 1 đã ký quyết định thành lập tổ kiểm tra liên ngành về trật tự đô thị, an giao thông trên địa bàn quận. Theo quyết định này, Tổ kiểm tra liên ngành chỉ được ra quân khi có đề xuất của UBND 10 phường (quận 1) và khi có phản ánh của người dân, cơ quan báo chí về tình trạng mất trật tự đô thị, lòng lề đường ở quận trung tâm. Văn bản này cũng nhấn mạnh rằng tổ kiểm tra liên ngành chỉ được phép xuống đường khi nhận được sự phê duyệt của Chủ tịch UBND quận 1. Trong ảnh: Vỉa hè đường Trịnh Văn Cấn chiều 9.1 Với quyết định trên, ông Đoàn Ngọc Hải, muốn xuống đường “dẹp loạn” vỉa hè phải có đề xuất của UBND các phường hoặc phản ánh của người dân và cơ quan báo chí. Nếu đủ điều kiện trên, ông Hải phải lên kế hoạch và được sự đồng ý của người đứng đầu chính quyền quận 1 mới được lập tổ liên ngành đi xử lý. Trong ảnh là vỉa hè tại giao lộ Nguyễn Trãi – Nam Quốc Cang. Ngày 8.1, ông Đoàn Ngọc Hải bất ngờ gửi đơn xin từ chức đến Thành ủy, UBND TP HCM cùng lãnh đạo quận 1 vì lý do không thực hiện được lời hứa sẽ lấy lại vỉa hè như trước đó. Vỉa hè đường Tôn Đức Thắng vào chiều 9.1 bị tái chiếm tràn làn và thành nơi đậu xe ô tô. Hàng loạt tuyến đường của quận trung tâm bị tái chiếm tràn lan và như chưa từng có cuộc ra quân xử lý vỉa hè. Ông Hải viết trong quá trình xử lý lấn chiếm vỉa hè lòng đường đã đụng chạm đến lợi ích to lớn của hàng nghìn tỷ của các chủ bãi giữ xe, nhà hàng, khách sạn, các hộ kinh doanh mặt tiền... và một bộ phận không nhỏ cán bộ cộng sinh trong đó. Theo ông Hải, để lập lại kỷ cương, pháp luật trong lĩnh vực này cần có sự vào cuộc, đồng lòng của tất cả các cấp, hệ thống chính trị nhưng ông chưa nhận được những điều kiện này để thực hiện. “Nhìn nhận lại, tôi không thực hiện được lời hứa với trước nhân dân, trước kỳ vọng của các đồng chí lão thành cách mạng về việc lập lại trật tự vỉa hè nên xin từ chức Phó chủ tịch UBND quận 1, xin thôi Ủy viên Ban thường vụ quận 1, thôi làm Đại biểu Hội đồng nhân dân quận 1”, ông Hải viết. Phố đi bộ Nguyễn Huệ tràn lan người bán hàng rong. Có người còn mang bếp nhóm lửa nướng bánh trán trên phố. Ghi nhận càng về chiều 9.1, người bán hàng trên phố đi bộ Nguyễn Huệ càng đông và không thấy lực lượng chức năng nhắc nhở.

