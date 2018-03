1.131 người đạt tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư năm 2017

(Dân Việt) Chiều 5.3, Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước đã có kết luận chính thức về việc rà soát xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017. Theo đó, 1.131 người đạt tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư năm 2017.

Hội đồng Chức danh giáo sư Nhà nước (HĐCDGSNN) cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đơn vị này đã tổ chức rà soát 1.226 hồ sơ ứng viên một cách nghiêm túc, khách quan. Kết quả rà soát đến thời điểm hiện nay (5.3.2018) có 1.131 hồ sơ ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư (GS, PGS) năm 2017 mà HĐCDGSNN đã thông qua tại Phiên họp lần thứ VII ngày 1.2.2018, bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định, không có đơn thư tố cáo.

Sẽ không có lễ vinh danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017 như mọi năm. Ảnh minh họa

Trong 95 hồ sơ còn lại, một trường hợp là TS Đặng Công Tráng (Đại học Công nghiệp TP HCM) tự xin rút khỏi danh sách ứng viên phó giáo sư. 94 hồ sơ còn lại chưa đảm bảo đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định, cần xác minh thêm, hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Trong số hồ sơ chưa đảm bảo đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định, cần xác minh thêm hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo, HĐCDGSNN đã gửi công văn yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học và cơ quan liên quan cung cấp tài liệu, minh chứng cụ thể. HĐCDGSNN cũng đã giao Tổ Công tác làm việc trực tiếp với cơ quan liên quan để xác minh thêm. Những ứng viên có đơn thư khiếu nại, tố cáo được xem xét theo quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Cũng theo kết luận, lý do số lượng ứng viên GS, PGS năm 2017 tăng nhiều hơn các năm trước là do thời gian kết thúc nộp hồ sơ xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2017 kéo dài thêm gần 6 tháng (năm 2017 thời điểm hết hạn nộp hồ sơ là ngày 5.11, năm 2016 là ngày 25.5) nên số lượng ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tăng nhiều hơn so với năm trước.

Số lượng ứng viên có khả năng đáp ứng đủ các tiêu chuẩn hiện hành tăng lên do những năm qua có nhiều giảng viên được đào tạo ở nước ngoài theo các đề án của Chính phủ đã tốt nghiệp trở về nước và tích lũy đủ điều kiện cần thiết để làm hồ sơ xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS.

Nhiều trường đại học, cả công lập và ngoài công lập, có chính sách khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ giảng dạy để nâng cao năng lực đội ngũ (đạt chuẩn GS, PGS) đáp ứng các điều kiện đảm bảo chất lượng của trường.

Theo văn bản này, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước Phùng Xuân Nhạ và Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước đã nghiêm túc "rút kinh nghiệm sâu sắc vì để lọt hồ sơ ứng viên chưa đảm bảo đủ tiêu chuẩn, cần xác minh thêm".

Đối với 1.131 ứng viên đầy đủ tiêu chuẩn, không có đơn thư tố cáo, Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước sẽ ký quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư trong thời gian sớm nhất. Theo nguồn tin từ Bộ Giáo dục, sẽ không có lễ vinh danh, trao quyết định như mọi năm.