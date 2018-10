3 năm không xử lý nổi việc Công ty Trung Long xây sai phép

Công ty Cổ phần Trung Long có địa chỉ tại số 2-4, đường Lê Mao, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Đại diện pháp luật của Công ty này là bà Chu Thị Thành - Tổng Giám đốc. Tại Nghệ An, bà Chu Thị Thành sở hữu nhiều nhà máy sản xuất bao bì carton, sản xuất giấy, chủ kho bãi cảng Thiên Phú (thị xã Cửa Lò), Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Thiên Phú, Công ty CP Thiên Minh Đức - chủ đầu tư Tổng kho xăng dầu DKC tại huyện Nghi Lộc (tỉnh Nghệ An).