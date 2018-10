Bé sơ sinh rơi xuống sân chung cư, hai cô gái được đưa đi để làm rõ

(Dân Việt) Liên quan tới sự việc một cháu bé sơ sinh rơi từ tầng cao xuống đất tại chung cư HH Linh Đàm (Hoàng Mai, TP.Hà Nội), sau nhiều giờ rà soát, cơ quan công an quận Hoàng Mai đã đưa 2 người phụ nữ trẻ về cơ quan công an để làm rõ.

Tối qua (18.10), tại chung cư HH2A, khu đô thị Linh Đàm đã xảy ra một sự việc nghiêm trọng. Người dân nơi đây phát hiện một bé gái sơ sinh bị rơi từ tầng cao chung cư này xuống đất.

Đáng chú ý, cháu bé còn nguyên dây rốn, đã tử vong trong tình trạng không quần áo, thi thể không nguyên vẹn. Sự việc bất ngờ đã khiến người dân và dư luận địa phương vô cùng hoảng hốt và bức xúc bởi sự bất cẩn khiến cháu bé thiệt mạng.

Thông tin được thông báo tới chính quyền sở tại. Công an quận Hoàng Mai ngay sau đó đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ sự việc.

Hiện trường sự việc cháu bé sơ sinh rơi từ tầng cao chung cư xuống đất tử vong.

Tuy nhiên, sau khi phát hiện cháu bé tử vong, không thấy người thân nào của cháu đến nhận, lực lượng chức năng đã tìm từng căn hộ trong khu chung cư này để truy tìm người thân nạn nhân xấu số.

Khoảng rạng sáng nay (19.10), cơ quan công an xác định được người tình nghi ném bé sơ sinh xuống đất tại tầng 31, tòa nhà HH2A. Cơ quan công an đã đưa 2 cô gái tại một phòng chung cư tại tầng này về công an quận Hoàng Mai để phục vụ điều tra vụ việc.

Lực lượng chức năng tiến hành các biện pháp nghiệp vụ điều tra nguyên nhân vụ việc.

Vẫn còn nguyên sự hoảng hốt, anh Nguyễn Văn T - một người dân chứng kiến sự việc - kể lại, thời điểm xảy ra sự việc, anh đang ngồi uống nước tại khu vực này.

Cơ quan chức năng xác định người bị nghi có liên quan tới vụ việc tại tầng 31, chung cư HH2A.

Bất ngờ anh nghe thấy một tiếng rầm lớn, cùng mọi người chạy ra kiểm tra, anh T tá hỏa khi phát hiện hình ảnh rất đau lòng của bé sơ sinh.

Theo anh T, nhiều người khi chứng kiến tại hiện trường đã không dám ở lại, bởi những hình ảnh hết sức đau lòng.

Nguyên nhân sự việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.