Bí thư Nguyễn Thiện Nhân: Thu ngân sách TP.HCM bằng 45 tỉnh, thành

(Dân Việt) Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết, năm 2017 TP.HCM thu ngân sách mỗi ngày 1.111 tỷ đồng, chỉ tiêu đề ra trong năm 2018 là mỗi ngày thu 1.201 tỷ đồng. Thu ngân sách của TP.HCM hiện bằng 45 tỉnh, thành cả nước.

Sáng 2.1, UBND TP.HCM đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách TP năm 2018.

Bí thư Nhân phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hồ Văn

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, năm 2017 TP.HCM đã đạt được nhiều thành quả tốt nhưng còn tồn tại những vấn đề nhức nhối như rác, ngập nước, kẹt xe.

"Rác và mùi hôi giải quyết bằng cách kêu gọi đầu tư xử lý rác thải bằng công nghệ tiên tiến. Nhưng tình trạng ngập nước vẫn chưa giải quyết được rốt ráo, nếu chỉ bằng giải pháp nâng đường sẽ đẩy nước vào nhà dân, còn máy bơm chỉ giải quyết theo chu kỳ, đòi hỏi phải có giải pháp lâu dài và khoa học. Tình trạng kẹt xe, tắc đường giải quyết được nhiều điểm nóng nhưng cơ bản vẫn còn kẹt nhiều nơi", ông Nhân điểm lại những tồn tại của TP trong năm qua.

Bí thư TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân trao đổi với đại biểu bên lề hội nghị. Ảnh: Hồ Văn

Theo ông Nhân, trong năm 2018 TP.HCM cần phải tập trung vào những việc sau để xây dựng TP theo cơ chế đặc thù:

Với 18 nội dung thuộc 5 lĩnh vực đã được TP chủ động triển khai thực hiện để phát triển nhanh, bền vững, yêu cầu phải xác định nội dung công việc, danh mục các đề án, chương trình, tiến độ thực hiện 3 năm 2018, 2019, 2020 nhằm cụ thể hóa nội dung các cơ chế, chính sách đặc thù nêu trong Nghị quyết 54 của Quốc hội và các văn bản quy phạm pháp luật để triển khai thực hiện trên địa bàn TP.

Tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực canh tranh của kinh tế TP. Cụ thể xây dựng chính sách để thu hút nguồn lực xã hội, đặc biệt là tài chính doanh nghiệp để đầu tư phát triển khoa học - công nghệ, tạo ra những sản phẩm có gia trị cao, góp phần nâng cao năng suất lao động. Thực hiện nhiều giải pháp để khuyến khích, đẩy mạnh và hình thành phong trào khởi nghiệp sáng tạo của TP về dịch vụ, thương mại, công nghiệp, nông nghiệp...

Tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, khuyến khích đổi mới, khởi nghiệp sáng tạo, phát triển doanh nghiệp. Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho những doanh nghiệp tư nhân có tiềm năng hình thành các tập đoàn có quy mô lớn, lan tỏa tạo động lực phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Hồ Văn

Xây dựng và phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ gắn với chỉnh trang đô thị, giảm ùn tắc giao thông, giảm ngập nước, giảm ô nhiễm môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Phát triển đồng bộ giữa xây dựng mới và cải tạo chỉnh trang đô thị; giữa phát triển không gian đô thị và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, đẩy nhanh quá trình xây dựng chính quyền điện tử. Đẩy mạnh thực hiện Chương trình cải cách hành chính và Đề án “Xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025” để phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp TP trên các lĩnh vực.

Phát triển văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Triển khai Đề án “Hỗ trợ giáo dục mầm non thành phố”. Kiểm tra, giám sát các cơ sở giáo dục mầm non, đặc biệt là các nhóm, lớp độc lập tư thục.

Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Trước đó, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong cho biết, năm 2018 TP.HCM đã đưa ra các chỉ tiêu phát triển và phải đạt được để xứng đáng với câu: “Cả nước vì thành phố - thành phố vì cả nước”.

Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Thành Phong trả lời báo chí bên hành lang hội nghị. Ảnh: Hồ Văn

Các chỉ tiêu đề ra: Tổng sản phẩm nội địa đạt 8,3 - 8,5%; thu ngân sách năm 2018 là 376.780 tỷ đồng (tăng 8,31% so với cùng kỳ). Tỷ trọng đóng góp của yếu tố năng suất tổng hợp (TFP) vào GRDP trên 36%. Thu ngân sách đạt 100% dự toán. Thành lập mới 46.000 doanh nghiệp. Tạo việc làm mới cho 130.000 lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo 80%. Đạt 18 bác sĩ/10.000 dân, 42 giường bệnh/10.000 dân. Tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 85,2%. Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt 100%. Tỷ lệ xử lý nước thải đạt 100%. Lọt vào nhóm 16 địa phương dẫn đầu cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), vào nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước về chỉ số cải cách hành chính (PAR-index)...