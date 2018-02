Bình Dương huy động 600 nhân viên bảo vệ Lễ hội chùa Bà Thiên Hậu

(Dân Việt) UBND TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) huy động hơn 600 người để chốt chặn các tuyến đường, bảo đảm an ninh trật tự; khuyến cáo người dân không cho tiền sư đi khất thực; có bãi xe, vá xe miễn phí và phát thức ăn nước uống... nhằm phục vụ an toàn, lành mạnh cho du khách về tham gia Lễ hội chùa Bà Thiên Hậu diễn ra vào ngày 14 - 15 tháng Giêng âm lịch.

Dự báo năm nay, số lượng người đi Lễ hội Chùa Bà Thiện Hậu sẽ tăng hơn năm trước. Vào 2 ngày cao điểm (14-15 tháng Giêng), Ban chỉ đạo lễ hội chỉ đạo các lực lượng công an, quân sự, dân phòng huy động lực lượng tối đa chia thành các chốt trực tại các điểm diễn ra lễ hội nhằm giảm ùn tắc giao thông, bảo đảm an ninh trật tự. Các phòng nghiệp vụ Công an TP.Thủ Dầu Một, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an Bình Dương trực chiến 24/24h. Cảnh sát giao thông sẽ phối hợp với các lực lượng tình nguyện tổ chức phân luồng giao thông, điều tiết các tuyến xe, không cho đỗ xung quanh tuyến đường gần khu vực diễn ra lễ hội.

Trong ngày 15 tháng Giêng - thời gian diễn ra lễ chính, các lực lượng công an, dân quân tăng cường hơn 600 người để chốt chặn các tuyến đường, bảo đảm an ninh trật tự.

Lễ rước cộ Bà đã được tổ chức vào ngày 24.2 vừa qua. Ảnh: Lý Tín

Đội Quản lý thị trường số 1 sẽ ra quân kiểm tra giá cả các điểm giữ xe, hàng quán nhằm ngăn chặn nạn “chặt chém” du khách. Phòng Y tế sẽ tổ chức kiểm tra nhanh các thực phẩm được bày bán và các địa điểm phát đồ ăn từ thiện để không xảy ra tình trạng ngộ độc thực phẩm.

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Bình Dương khuyến cáo người dân không nên cho tiền nhà sư đi khất thực tại lễ hội. Theo đó, khất thực là một hoạt động tín ngưỡng tôn giáo nhưng hiện nay ở Bình Dương, gần như không có nhà sư nào đi khất thực, vì vậy, người đi khất thực đa phần là giả danh.

Ban tổ chức tiếp tục kêu gọi khuyến khích các hoạt động xã hội của lực lượng đoàn viên thanh niên như vá xe miễn phí, xe ôm miễn phí, phát thức ăn, nước uống miễn phí cho khách hành hương.

Trao đổi với Dân Việt, bà Nguyễn Thu Cúc - Phó Chủ tịch UBND TP.Thủ Dầu Một, Trưởng ban chỉ đạo Lễ hội Rằm tháng Giêng - cho biết: “Việc làm từ thiện luôn được UBND thành phố khuyến khích, kêu gọi vì đó là nét đẹp truyền thống của Lễ hội chùa Bà nhưng phải được tổ chức trong trật tự, đúng theo pháp luật. Năm nay, Ban tổ chức lễ hội đã xây dựng kế hoạch tổ chức từ rất sớm. Những người ăn xin, lang thang cơ nhỡ và các điểm bán nhang đèn đã được sắp xếp trật tự, nền nếp. Đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị cho Lễ hội Rằm tháng Giêng năm 2018 đã sẵn sàng. Người dân có thể an tâm tham gia lễ hội vui vẻ và an toàn”.

Công tác chuẩn bị đón du khách đến Lễ hội chùa Bà Thiên Hậu đã hoàn tất. Ảnh: Lý Tín

“Ban tổ chức đã bố trí điểm giữ xe miễn phí cho du khách. Ngoài ra, chùa cũng đặt những bình nước uống miễn phí ngay từ cổng chùa vào đến chánh điện. Một công ty vừa tài trợ xây cho chùa một nhà vệ sinh phục vụ du khách. Chùa lắp đặt 16 camera an ninh từ ngoài cổng đến khu vực chánh điện để phục vụ cho công tác điều hành, xử lý. Năm nay, chúng tôi cương quyết không để các trường hợp bán nhang, đèn, chim phóng sinh, vé số hay người ăn xin vào bên trong khu vực miếu Bà chèo kéo, xin tiền du khách”, ông Vương Vĩnh Thắng - Trưởng ban Trị sự miếu Bà Thiên Hậu - cho biết.

Trước đó, vào chiều 24.2, Lễ rước cộ Bà (lễ phụ) đã diễn ra tại thành phố mới Bình Dương. Lễ rước cộ xuất phát từ chùa Bà thành phố mới Bình Dương, đi qua các con đường chính và trở về biểu diễn nghệ thuật trước Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương, được tổ chức rộn ràng, trật tự và rất bài bản.