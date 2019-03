Bộ trưởng nói "mất bằng lái xe phải thi lại", ĐBQH phản ứng thế nào?

Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Bộ Trưởng nên xe lại chính quyết sách của mình, khả năng quản lý của mình. 1. Tai nạn nhiều vì - Lái xe chưa nắm luật, kỹ năng lái xe không có => nằm ở quản lý của GTVT do không kiểm soát kỹ, dung túng cho việc chạy bằng và cách dạy không phù hợp - Tài xế hút chích, chạy nhanh vượt ẩu: vì việc cấm tốc độ lưu thông trêb từng đoạn đường chưa phù hợp nên tài xế tranh thủ chạy nhanh để bù ở những khu vực k bị bắn tốc độ. Nếu lỡ bị bắn tốc độ thì chung chi thế là xong. Hoặc có nạn mua đường nên xe chạy bất kể => lỗi từ đâu? từ quản lý của GTVT, từ công an giao thông??? - Đường xấu, đường chật hẹp,... lỗi từ GTVT, cơ quan quản lý việc đầu tư làm đường chưa hợp lý - Việc cập lại bằng 2,3.,,, do ai? do việc quản lý của cơ quan nhà nước. Vậy việc mất bằng lái liên quan gì giảm tai nạn? hay việc mất bằng lái và thi lại thì có cơ hội thu nhiều phí hơn và dân không biết phí này đi về đâu như phí duy trì đường bộ của xe hơi, phí duy trì đường bộ trong xăng dầu,... và những khoản phí này không biết về đâu và thay vào đó là đường nào cũng có BOT?