Cả gia đình 4 người thương vong trong vụ nổ kinh hoàng ở Bắc Ninh

(Dân Việt) Cả gia đình chị Đặng Thị Thắm gồm 4 người đều gặp nạn khi vụ nổ kinh hoàng xảy ra, trong đó có bé trai hơn 1 tuổi tử vong.

Chị Thắm đang được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức Chiều ngày 3/1, bác sĩ Phạm Vũ Hùng, Khoa phẫu thuật nhiễm khuẩn Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cho biết, tình trạng của bệnh nhân Đặng Thị Thắm, nạn nhân của vụ nổ ở Bắc Ninh đang rất nặng, nguy kịch. Theo bác sĩ Hùng, bệnh nhân được đưa từ tuyến dưới lên lúc 9h sáng nay trong tình trạng sốc, tụt huyết áp. Ngay lập tức, bệnh viện đã hồi sức, tiêm thuốc giảm đau. Sau khi chụp X-quang, làm các xét nghiệm, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị vỡ xương chậu, vỡ bàng quang nên chỉ định phẫu thuật. Theo bác sĩ Hùng, nạn nhân là mẹ của bé Nguyễn Tiến Nam đã tử vong trong vụ nổ. Gia đình cho biết, rạng sáng nay trong lúc đang ngủ thì nhà bên cạnh phát nổ. Vụ nổ đã làm con trai hơn 1 tuổi tử vong, chồng và con gái đầu của bệnh nhân Thắm bị thương nhẹ, riêng bệnh nhân bị chấn thương nặng. Trước đó, khoảng 4h30 ngày 3/1, tại thôn Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đã xảy ra vụ nổ lớn. Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, người dân trong thôn Quan Độ đang ngủ thì bất ngờ nghe thấy tiếng nổ lớn. Nhiều nhà dân bị tốc mái và hư hỏng, nhiều người dân bị thương la hét. Người dân cho biết, vụ nổ lớn đến mức trong bán kính 1km quanh vụ nổ cũng cảm nhận được rung chuyển. Sáng ngày 3/1, bà Tô Thị Hoa Mai, Giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh cho biết, đã có 6 người bị thương vong trong vụ nổ tại thôn Quan Độ (xã Văn Môn, huyện Yên Phong, Bắc Ninh). Trong số đó, bé Nguyễn Tiến Nam (1 tuổi) và Đặng Thùy Trang (5 tuổi) đã tử vong; 1 bệnh nhân nặng đã được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức; 3 bệnh nhân nặng đã được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh và một bệnh nhân bị thương nhẹ đã được xuất viện. Hiện tại, cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh đã huy động lực lượng xuống xã Văn Môn để điều tra, hỗ trợ người bị nạn.

