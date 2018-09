Chủ tịch Bình Định: "Lãnh đạo không xứng đáng với dân nên tự nghỉ"

(Dân Việt) Tiếp nhận ở buổi đối thoại có quá nhiều ý kiến bức xúc được phản ánh từ người dân, ông Hồ Quốc Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu lãnh đạo địa phương cần tự nhìn lại mình, nếu thấy không xứng đáng với nhân dân thì xin nghỉ, còn vẫn vì nhân dân thì phải nghĩ cách giải quyết rốt ráo các bức xúc được nêu ra.

Cán bộ làm sổ đỏ, dân phải có “cái gì đó”? Ngày 27.9, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định đã đến xã Mỹ An (huyện Phù Mỹ) để đối thoại về những vấn đề bức xúc, thắc mắc xảy ra trong người dân thời gian vừa qua. Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, hội trường UBND xã Mỹ An với sức chứa hơn 200 người, hầu như không còn chỗ trống. Thiếu chỗ, nhiều người bắc ghế, đứng ngoài cửa sổ để theo dõi diễn biến cuộc họp, hàng loạt cánh tay được đưa lên với ý muốn trình bày tâm tư trước lãnh đạo tỉnh. “Người dân chúng tôi luôn trân trọng các doanh nghiệp về địa phương để đầu tư. Tuy nhiên, mọi thông tin dự án phải được công khai trước dân, chúng tôi phải được tham gia giám sát, kiểm tra việc xả thải doanh nghiệp, tránh xả ẩu gây ô nhiễm môi trường”, ông Dương Đắng (xã Mỹ An) đề nghị. Nhiều người dân còn cho rằng, họ đang rất cần đất ở, thiếu nguồn nước sinh hoạt, đường sá đi lại khó khăn. Đặc biệt, có tình trạng cán bộ nhũng nhiễu, “đòi hỏi” khi giải quyết kiến nghị chính đáng của họ. Hội trường UBND xã Mỹ An chật kín người dân. Ảnh: Dũ Tuấn Ông Trần Châu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định tóm tắt buổi đối thoại có 24 ý kiến với 97 vấn đề được người dân đặt ra. Trong đó, một số ý kiến yêu cầu UBND tỉnh xem xét lại thái độ các công chức ở xã Mỹ An đối với người dân. “Vấn đề đất đai khiến người dân bức xúc rất nhiều, bà con phản ánh cán bộ xã lạnh lùng với các kiến nghị của họ. Việc này, Tỉnh ủy và UBND tỉnh đã thành lập đoàn thanh tra, sắp đến tỉnh sẽ chỉ đạo huyện xử lý các cán bộ có hành vi nhũng nhiễu người dân trên địa bàn xã Mỹ An. Đặc biệt, cán bộ có chức có quyền trước đây đã chiếm đất Nhà nước sau đó hợp thức hóa thành đất của mình, sắp đến sẽ làm rõ và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm”, ông Châu nói. Ông Trần Châu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định: "Sẽ xử lý nghiêm cán bộ nhũng nhiễu người dân". Ảnh: Dũ Tuấn Theo ông Châu, trong việc cấp đất, cho thuê, đấu giá quyền sử dụng đất tại địa phương tồn tại rất nhiều sai sót. “Có những hồ sơ chỉ mua đất không qua đấu giá vẫn được công nhận, hồ sơ trúng đấu giá rồi ra hiện trường không có đất… Khi người dân yêu cầu làm sổ đỏ thì cán bộ chần chừ, phải có “cái gì đó” mới làm, không có thì không làm. Đây là một trong những vấn đề, tổ công tác thanh tra đã báo cáo với Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh, sắp đến sẽ có chỉ đạo xử lý từng trường hợp một”, ông Châu khẳng định. Để dân bức xúc, lãnh đạo phải suy nghĩ lại mình Ông Hồ Quốc Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết, ông đã đi đối thoại nhiều nơi nhưng đây là lần đầu tiên chứng kiến cảnh người dân bức xúc đông đến vậy. Trước bối cảnh trên, ông Dũng đề nghị các lãnh đạo, ban ngành địa phương cần tự nhìn lại mình và nghĩ cách giải quyết các vấn đề bức xúc, kiến nghị của người dân. “Từng lãnh đạo của huyện, xã cần tự suy nghĩ nếu thấy mình không xứng đáng với nhân dân thì xin nghỉ. Lãnh đạo còn vì nhân dân, vì sự phát triển của quê hương thì phải suy nghĩ cách làm, đừng để người dân bức xúc, đừng bao giờ ngó lơ quyền lợi chính đáng của dân, đó là điều rất đau xót. Tại buổi đối thoại này, tôi xin nhận trách nhiệm về việc chưa làm rõ các kiến nghị mà bà con bức xúc”, ông Dũng nói. Các kiến nghị của người dân được tiếp nhận để xử lý ngay trong buổi đối thoại. Ảnh: Dũ Tuấn Trực tiếp nhận các kiến nghị từng người dân, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định lập tức giao cho ông Nguyễn Xuân Sơn - Phó chánh Thanh tra tỉnh và yêu cầu ngày mai (28.9) phải lập tổ công tác túc trực ở địa phương để giải quyết rốt ráo. “Riêng các thông tin về quản lý đất đai, cán bộ lợi dụng chiếm đất vi phạm pháp luật, UBND tỉnh đã giao thanh tra làm rõ, đầu tháng 10.2018 sẽ công bố công khai. Chúng tôi sẽ xử lý nghiêm các cán bộ vi phạm, không bao che gì cả, người dân phát hiện cán bộ nào sai trái cứ phản ánh cho đoàn thanh tra. Còn những vấn đề bức xúc của người dân về môi trường, hạ tầng, nước sinh hoạt, chúng tôi xin tiếp thu và cố gắng đầu tư dần dần vì tỉnh còn nghèo lại gặp thiên tai liên tục, mong bà con thông cảm”, ông Dũng cho hay. Ông Hồ Quốc Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định: "Tôi xin hứa, những gì có hại đến người dân, chúng tôi sẽ không bao giờ làm". Ảnh: Dũ Tuấn Theo ông Dũng, hiện nay tiền thu ngân sách của tỉnh Bình Định chỉ đủ chi 60%, 40% còn lại phải xin nguồn từ Trung ương. Tỉnh đang kêu gọi doanh nghiệp đầu tư để phát triển quê hương, giải quyết lao động địa phương. Đặc biệt, các dự án làm điện năng lượng mặt trời, điện gió là năng lượng sạch được cả thế giới khuyến khích nên ông rất mong người dân đồng tình ủng hộ tỉnh vì lợi ích chung. “Nhà đầu tư họ làm đúng quy định thì chúng ta nên bảo vệ, tạo điều kiện cho họ làm. Nếu doanh nghiệp vi phạm, tỉnh sẵn sàng đóng cửa, không bao giờ đánh đổi môi trường để lấy kinh tế. Riêng việc khai thác titan, đến lúc này tôi cũng chưa ký bất kỳ quyết định nào cho ai khai thác titan cả. Tôi còn làm Chủ tịch tỉnh, việc gì nhân dân không đồng tình vì gây ảnh hưởng đến môi trường, cuộc sống của dân thì dứt khoát không làm. Nếu xảy ra việc đó, tôi xin chịu trách nhiệm trước nhân dân”, ông Dũng khẳng định. Kết thúc đối thoại, ông Hồ Quốc Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nắm tay dặn dò người dân. Ảnh: Dũ Tuấn Tại buổi đối thoại, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhắc lại sự việc mà ông cho là rất đau lòng khi vừa qua một số người dân ở xã Mỹ An, Mỹ Thọ vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến uy tín của tỉnh. Ông Dũng mong người dân ủng hộ việc xử lý nghiêm các đối tượng cầm đầu kích động, lôi kéo dẫn đến sự việc kéo lên quốc lộ 1 với ý đồ xấu. “Bà con cứ tưởng tượng một đất nước thanh bình mà lại có tình trạng người dân kéo lên quốc lộ 1, ngồi mấy tiếng đồng hồ chỉ vì việc không đáng, gây ảnh hưởng tuyến giao thông huyết mạch của cả nước, bà con thấy việc đó có được không? Sau những gì đã xảy ra, cả cán bộ và người dân, cần suy nghĩ cùng nhau chung tay xây dựng quê hương. Tôi xin hứa, những gì có hại đến người dân thì chúng tôi sẽ không bao giờ làm, bà con yên tâm”, ông Dũng nhắn nhủ.

Tag: đối thoại xã Mỹ An, người dân Mỹ An bức xúc, Chủ tịch Bình Định Hồ Quốc Dũng, ông Hồ Quốc Dũng, dân Mỹ An