Chuyện giờ mới kể: “Mai phục” đón ông Trump và Putin đến Đà Nẵng

(Dân Việt) Tháng 11.2017, lần đầu tiên người dân, du khách được chứng kiến sân bay quốc tế Đà Nẵng “thiết quân luật” chưa từng có. Lãnh đạo các nền kinh tế lớn của thế giới cùng về đây để dự Tuần lễ Cấp cao APEC, trong đó có 2 nhân vật quyền lực bậc nhất: Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Putin.

Gặp mật vụ Nga, phải xóa thẻ nhớ

Rạng sáng 10.11, Đà Nẵng lạnh căm căm. Những cơn mưa phùn từ nhiều ngày trước khiến ngày chớm đông ở thành phố bên sông Hàn như giữa mùa rét thực thụ. Dẫu vậy, cái lạnh vẫn không thể làm phi trường quốc tế Đà Nẵng giảm nhiệt.

Một nhóm mật vụ Mỹ tại sân bay Đà Nẵng. Ảnh: NAM CƯỜNG

Tôi và các đồng nghiệp tận mắt chứng kiến (chứ không phải qua phim) mới thấy trầm trồ, thán phục về các công việc, công đoạn để phục vụ đón người đứng đầu Hợp chúng quốc Hoa Kỳ.

5 giờ sáng, đèn đường chưa tắt, những phóng viên đã trực chiến ở cổng A sân bay quốc tế. Một chiến sĩ an ninh rỉ tai cánh phóng viên: Đến trễ đấy, mật vụ Nga, Mỹ và các nước túc trực cả đêm. Thông tin chuyên cơ chở Tổng thống Putin liên tục được cập nhật, cũng đồng nghĩa là sự liên tục thay đổi về giờ giấc. Những chuyến bay sớm trong nước khiến nhà ga nội địa nhộn nhịp, còn phía bên này, ngoài những gương mặt lạnh của an ninh, mật vụ, tất cả tuyệt đối im lặng như tờ.

6 giờ sáng, trời bắt đầu tỏ mặt người, xe dẫn đường CSGT nhấp nháy đèn tiến vào. Hàng chục mật vụ Nga từ cổng sân bay vào cửa an ninh. Đoàn xe phục vụ ông Putin cũng tiến vào, xe Maybach S600 Guard đi giữa – đó là chiếc xe phục vụ người đàn ông quyền lực nhất nước Nga trong những ngày ở Đà Nẵng. Chiếc xe kính đen, có chức năng chống đạn. Theo báo chí Nga, kể cả khi chiếc Maybach S600 này bị đánh bom, nó vẫn... chạy bình thường với tốc độ 80km/giờ. Hoặc xe bị bắn thủng 4 bánh vẫn có thể chạy khoảng 30km nữa…

Những mật vụ Mỹ từ không lực 1 xuống sân bay Đà Nẵng

Mật vụ dẫn chó nghiệp vụ kiểm tra khắp nơi. Ảnh: N.C

Khi đoàn mật vụ Nga vừa tiến vào cổng an ninh, nhiều phóng viên đồng loạt giơ ống kính, bấm cò roạt roạt... Ngờ đâu, lập tức một mật vụ cao to lừng lững như con gấu tiến về phía nhóm nhà báo, giọng lạnh te: Delete (xóa ảnh). Lúc sau, một cán bộ an ninh nói với tôi: “Mật vụ Nga là thế, họ ít khi muốn xuất hiện rình rang trên báo chí”.

Đón ông Donald Trump – như phim hành động

Tôi (và cả những ai đã từng xem những bộ phim hành động Mỹ về việc bảo vệ, đón đưa các Tổng thống Mỹ), sẽ cảm thấy không ngạc nhiên lắm khi được chứng kiến công tác chuẩn bị đón Tổng thống Donald Trump tại sân bay quốc tế Đà Nẵng sáng 10.11. Mọi công tác chuẩn bị được phía an ninh, lực lượng chức năng Việt Nam cùng phía Mỹ chuẩn bị kỹ lưỡng, gần như tuyệt đối 100%.

An ninh bận rộn và thắt chặt từ cửa ra vào. Ảnh: N.C

Chỉ ít phút sau khi đoàn của Tổng thống Putin vừa rời khỏi sân bay Đà Nẵng, không khí tại đây tiếp tục náo nhiệt và chộn rộn. Hàng trăm người, kể cả cánh phóng viên báo chí hồi hộp chờ chiếc máy bay có mật danh Không lực 1 đáp xuống. Nhân viên mật vụ Mỹ tấp nập và bận rộn phối hợp cùng an ninh Việt Nam thắt chặt an ninh trật tự tối đa, đảm bảo không có bất kỳ điều gì sơ suất xảy ra. 11 giờ, mật vụ Mỹ có mặt tại sân bay rất sớm đã bắt đầu tỏa ra làm nhiệm vụ. Những mật vụ to cao, mang súng kè kè bên hông, đeo kính đen… bắt đầu cắm chốt tại các điểm trọng yếu nhất của sân bay. 2 người lên đứng ở một điểm chốt trên cao cùng với ống nhòm liên tục quét 4 hướng. Theo tiết lộ, đó là những người kiểm tra tất cả những điểm bất thường ở các tòa nhà cao tầng xung quanh - nơi các tay súng bắn tỉa của Mỹ cũng đã chiếm lĩnh không gian.

Một số mật vụ Mỹ đứng từng tốp, khoanh tay quan sát, số còn lại dẫn chó nghiệp vụ đến kiểm tra tất cả các điểm, các góc ở điểm đỗ máy báy. Một số khác tỉ mẩn xem xét ở đường băng, chỗ đậu đỗ dự kiến của chiếc Không lực 1. Tôi và các đồng nghiệp tận mắt chứng kiến (chứ không phải qua phim) mới thấy trầm trồ, thán phục về các công việc, công đoạn để phục vụ đón người đứng đầu Hợp chúng quốc Hoa Kỳ.

Gần 12 giờ trưa 10.11, đoàn xe phục vụ đưa đón Tổng thống Mỹ Donald Trump hụ còi tiến vào sân bay Đà Nẵng. Khoảng 60 chiếc xe, ngoài một vài chiếc của Ban tổ chức APEC 2017 thì còn lại đều thuộc đoàn Mỹ với nhiều chiếc hiệu Chevrolet Suburban sơn màu đen, kính đen lừng lững. Đặc biệt, 2 xe được mệnh danh là “Quái thú” được hộ tống nghiêm ngặt. Đây chính là 2 chiếc Cadillac One chuyên để chở người đàn ông quyền lực nhất thế giới.

12 giờ 10, Không lực 1 đáp xuống sân bay Đà Nẵng, từ từ tiến vào điểm đỗ. Cửa phía sau hé mở, đoàn tùy tùng của Tổng thống Mỹ xuống sân bay, đa phần là những mật vụ. 10 phút sau, từ cửa trước máy bay, ông Donald Trum tươi cười và nhanh nhẹn bước xuống. Và cũng rất nhanh chóng, ông bước vào một chiếc Cadillac One, rời khỏi sân bay…