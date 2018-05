Cô gái trẻ mất tích sau cuộc gọi điện thoại

Gọi điện về cho gia đình xin phép đi với bạn về trễ một chút nhưng sau đó cô gái trẻ mới 17 tuổi mất tích luôn một cách hết sức bí ẩn.

Ngày 10.5, Công an Q.Bình Tân, TP.HCM cho biết vừa tiếp nhận đơn trình báo của một gia đình về việc người thân họ là em Huỳnh Nguyễn Gia Hân (SN 2001, ngụ Q.Bình Tân) mất tích hơn 1 tháng qua.

Theo trình báo của gia đình nạn nhân, tối 29.3, Hân gọi điện về cho người nhà xin phép đi chơi với bạn về trễ. Tuy nhiên, sau đó nữ sinh này bỗng nhiêm mất tích luôn từ đó đến nay. Dù gia đình đã tổ chức tìm kiếm nhiều nơi nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

Qua báo Công an TP.HCM, công an Q.Bình Tân đề nghị ai biết được Hân đang ở đâu hoặc có thông tin về cô gái này xin báo về Công an Q. Bình Tân, ĐT: 08.37560136 gặp đồng chí Lê Trọng Hùng cung cấp thông tin để phục vụ công tác điều tra.