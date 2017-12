Có tình trạng “liên minh báo chí” nhũng nhiễu doanh nghiệp

Báo cáo của Ban tổ chức cho biết, cả nước có 849 cơ quan báo, tạp chí in, trong đó có 185 báo (trung ương 86, địa phương 99) và 664 tạp chí (trung ương 530, địa phương 134). Về báo điện tử: Hiện có 195 cơ quan báo chí điện tử được cấp phép và 178 giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp… Về phát thanh, truyền hình: Cả nước có 67 đài phát thanh, truyền hình trung ương và địa phương, 5 đơn vị hoạt động truyền hình với 281 kênh phát hành, truyền hình được cấp phép. Năm 2017, cả nước có 33 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền, với khoảng hơn 13 triệu thuê bao (tăng gần 1 triệu thuê bao so với năm 2016) và tổng doanh thu năm 2017 ước đạt gần 8.000 tỷ đồng. “Những năm qua, sự phát triển mạnh mẽ của báo điện tử và các phương tiện truyền thông trên mạng Internet… khiến số lượng phát hành, quảng cáo của báo in giảm nhiều, ảnh hưởng đến nguồn thu của các cơ quan báo in. Tuy nhiên, trong bối cảnh khó khăn đó, vẫn còn nhiều cơ quan báo chí duy trì được nguồn thu, tăng trưởng ổn định, đảm bảo đời sống cho đội ngũ người làm báo”, Thứ trưởng Hoàng Vĩnh Bảo cho biết.