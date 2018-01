Công an nói gì về thông tin "vợ giết chồng" ở Hải Dương gây xôn xao?

(Dân Việt) Lãnh đạo Công an địa phương đã thông tin về vụ việc một người đàn ông trú trên địa bàn chết bất thường.

Lãnh đạo Công an thị trấn Thanh Hà khẳng định chưa có căn cứ nào để kết luận người đàn ông ở khu dân cư số 4 tử vong do vợ sát hại. (Ảnh chụp màn hình)

Chiều 20.1, lãnh đạo Công an thị trấn Thanh Hà (huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) cho biết, cơ quan điều tra Công an huyện đang điều tra làm rõ vụ việc ông C.Đ.B (ở khu 4, thị trấn Thanh Hà) tử vong sáng cùng ngày.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ thông tin tại khu dân cư số 4, thị trấn Thanh Hà xảy ra vụ việc án mạng vợ giết chồng kèm theo nhiều hình ảnh cảnh sát kiểm tra hiện trường.

Liên quan tới thông tin trên, lãnh đạo Công an thị trấn Thanh Hà cho biết, khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, Công an thị trấn nhận được điện thoại của Trưởng khu dân cư số 4 thị trấn Thanh Hà thông báo ông B tử vong bất thường. Sau đó, Công an thị trấn xuống kiểm tra phát hiện ông B tử vong nên báo cơ quan điều tra Công an huyện vào cuộc.

Lãnh đạo Công an thị trấn Thanh Hà cho biết, qua xác minh ban đầu cho thấy, thời điểm ông B tử vong có vợ ông này ở nhà. Cơ quan điều tra đã mời vợ ông B lên làm việc để xác minh. Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày chưa có căn cứ nào để xác định ông B bị vợ sát hại như thông tin trên mạng.

Theo lãnh đạo Công an thị trấn Thanh Hà, trước khi xảy ra sự việc bản thân ông B có bệnh lý.

"Ông này (ông B) có bệnh lý, đi đứng người cứ run lẩy bẩy, ngã suốt ngày. Lúc xảy ra sự việc, vợ có hô hoán người dân gần đó đưa chồng đi cấp cứu nhưng ông này đã chết. Vụ việc đang trong quá trình điều tra chưa thể kết luận vợ giết chồng", lãnh đạo Công an thị trấn Thanh Hà nói.