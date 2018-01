Đậu taxi trên vỉa hè ngủ, tài xế vẫn bị tông chết

(Dân Việt) Sau khi tông bẹp dúm taxi đang đậu trên vỉa hè khiến tài xế chết kẹt bên trong, xe container bỏ chạy và bị truy đuổi hơn 5km.

Đậu xe taxi trên vỉa hè nằm ngủ tài xế vẫn bị tông chết Vụ tai nạn xảy ra vào rạng sáng ngày 29.1 trên đường 22 tháng 12 (khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, Bình Dương). Thông tin ban đầu, khoảng 2h30 rạng sáng nay, xe container BKS: 51C – 651.74 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông trên đường 22 tháng 12, khi còn cách Quốc lộ 13 khoảng 50m thì mất kiểm soát tông vào taxi đang đậu trên vỉa hè. Cú tông cực mạnh khiến xe taxi biến dạng, tài xế taxi tên Trần Tuấn Anh (23 tuổi, quê Tiền Giang) tử vong khi đang nằm ngủ trên xe. Sau tai nạn, tài xế xe container điều khiển phương tiện tháo chạy. Một số tài xế taxi đang đậu gần đó là đồng nghiệp của nạn nhân truy đuổi theo. Cuộc rượt đuổi kéo dài hơn 5km thì xe container mới dừng lại. Nhận tin báo, CSGT thị xã Thuận An cùng các đơn vị nghiệp vụ đã có mặt lấy lời khai nhân chứng, khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn. Phương tiện biến dạng Xe container tháo chạy hơn 5km sau tai nạn

