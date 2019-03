Diễn biến mới vụ Phó bí thư Thành ủy bị tố quan hệ bất chính

Xung quanh những tin nhắn mùi mẫn giữa Chủ tịch HĐND TP. Kon Tum với phụ nữ đã có gia đình, ngày 5/3, trao đổi với báo Đất Việt, anh Trần Quang Trung (35 tuổi, trú ở phường Hội Phú, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) cho biết, anh phát hiện ra những tin nhắn đó từ một số điện thoại lưu tên phụ nữ trong máy vợ anh. Theo anh Trung, số điện thoại 0903594xxx trong máy chị Trần Thị Lan Phương (31 tuổi, vợ anh Trung) được lưu với tên "Chị Vân". Thế nhưng, số này luôn nhắn những lời lẽ thân mật tới máy chị Phương, còn hẹn hò nhau khiến anh nảy sinh nghi ngờ. Những tin nhắn tình cảm ông Xem nhắn cho chị Phương trong thời gian 2 người có mối quan hệ bất chính. "Khi tôi hỏi vợ tôi về những tin nhắn và số điện thoại lưu tên chị Vân đó, vợ tôi đã không trả lời được câu hỏi. Chiếc điện thoại lưu những tin nhắn đó là của vợ tôi mua thêm để nhắn riêng với ông Xem (ông Phạm Minh Xem, Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum)", anh Trung cho biết. Cũng theo người chồng này, trong thư mục giấu kín ở điện thoại, chị Phương còn lưu nhiều hình ảnh thân mật với ông Xem trong chuyến đi chơi ở Đà Nẵng, Hà Nội. Nói thêm về việc này, anh Trung cho biết: "Trong tuần này tôi sẽ làm việc với cơ quan chức năng và tôi vẫn giữ quan điểm sẽ không thương lượng gì trong việc này. Tôi đề nghị cơ quan chức năng phải xử lý nghiêm ông Xem vì ông ấy đã gây hậu quả nghiêm trọng làm gia đình tôi tan nát. Hiện tại con tôi cũng không còn nhắc đến mẹ nữa do cháu đã biết sự việc và cũng đã quen rồi". Về nguyên nhân dẫn đến sự việc, anh Trung cho rằng, do tin tưởng vợ nên anh không thường xuyên để ý. Ông Xem và chị Phương quen nhau được 6 tháng anh mới biết và khi biết sự việc, anh hoàn toàn bất ngờ và không tin chị Phương là người như vậy. Cùng ngày, phóng viên liên hệ với chị Phương thì nhận được câu trả lời, chị sẽ giải thích mọi việc với cơ quan có thẩm quyền. Trước đó, theo đơn tố cáo của anh Trung, cuối tháng 4/2018, nghi ngờ vợ có mối quan hệ không trong sáng với người đàn ông khác, anh đã âm thầm điều tra và phát hiện vợ mình có tình cảm với ông Xem. Hình ảnh thân thiết của vợ anh Trung và ông Xem được con gái anh phát hiện lưu trong điện thoại. Ảnh: Tạp chí Giao thông Trước những chứng cứ anh Trung có được, anh đã yêu cầu 2 người chấm dứt mối quan hệ bất chính trên và ngày 29/04/2018, chị Phương đã xin lỗi và mong được chồng bỏ qua, đồng thời hứa sẽ không qua lại, gặp gỡ ông Xem nữa. “Nhưng ngày 8/11/2018, tôi lại phát hiện vợ mình và ông Xem tiếp tục có hành vi liên lạc nhắn tin tình cảm qua số điện thoại mới. Con gái tôi năm nay mới 6 tuổi đã phát hiện được hình ảnh trong điện thoại của mẹ nó thể hiện tình cảm với người đàn ông khác khiến cháu rất buồn và tổn thương nặng nề", anh Trung chia sẻ. Cũng trao đổi với PV, ông Xem cho biết: "Sau khi nhận được đơn tố cáo, với trò của mình, tôi cũng đã báo cáo hết sức trung thực với cấp ủy. Về nội dung đơn tố cáo, tôi thấy có nhiều vấn đề không đúng sự thật. Tình cảm giữa tôi với chị Phương chưa có gì gọi là sâu sắc".

Theo Thu Hoài (Đất Việt)

