Dự báo thời tiết hôm nay (20.1): Cuối tuần, miền Bắc thời tiết đẹp, không mưa, trưa và chiều có nắng

(Dân Việt) Trong những ngày gần đây, thời tiết miền Bắc khá đẹp với nền nhiệt tăng dần, không mưa, trưa và chiều có nắng, gió nhẹ. Tuy vậy, thời tiết này có lẽ sẽ chỉ duy trì được trong khoảng một tuần nữa.

(Ảnh: Bùi Hồng Liên)

Nhiều khu vực trong cả nước có mưa, khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ có sương mù vào sáng sớm. Riêng Bắc bộ vẫn duy trì trạng thái rét về đêm và sáng sớm, vùng núi có nơi dưới 13 độ C.

Hà Nội ấm áp hơn khi nhiệt độ tăng - thấp nhất khoảng 19 độ C, Sài Gòn nóng hơn với nhiệt độ cao nhất 33 độ C.

Thủ đô Hà Nội và các tỉnh Đông Bắc Bộ trưa chiều tạnh ráo, trời âm u, nhiệt độ ban ngày ở mức 22-23 độ C, đêm rét 13-16 độ. Các tỉnh Tây Bắc Bộ nắng ráo, cao nhất trong ngày ở mức 21-24 độ C. Vùng núi cao rét dưới 13 độ.

Những ngày tiếp theo, miền Bắc sẽ tiếp tục ấm lên, nhiệt độ ban ngày tăng từ 23-25 độ vào đầu tuần tới.

Thời tiết đẹp là dịp thuận lợi để cuối tuần cả gia đình cùng ra ngoài đi chơi.

Dọc Thanh Hoá - Ninh Thuận hôm nay trời chuyển mưa, mưa rào rải rác. Nhiệt độ cao nhất từ Thanh Hoá - Thừa Thiên Huế ở mức 22-25 độ C. Khu vực Đà Nẵng - Bình Thuận phổ biến 25-28 độ ban ngày, đêm se lạnh 18-21 độ C, riêng Bình Thuận - Ninh Thuận đêm mát mẻ 22-24 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay (20.1) chi tiết của các khu vực trên cả nước:

Phía Tây Bắc bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm 20/1 có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ C, có nơi dưới 14 độ C; cao nhất từ 22 đến 25 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 25 độ C.

Phía Đông Bắc bộ và Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm 20/1 có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gió Đông cấp 2-3, đêm và sáng trời rét, độ ẩm tại Đông Bắc bộ từ 68 - 98%, độ ẩm tại Hà Nội từ 68 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất khu vực Đông Bắc Bộ từ 15 đến 18 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C, cao nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ thấp nhất khu vực Hà Nội từ 15 - 18 độ C, cao nhất từ 22 - 25 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm 20/1 có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gió nhẹ, độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C, cao nhất từ 23 - 26 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, đêm 19 và sáng 20/1 có mưa, mưa rào rải rác, gió Đông Bắc cấp 2-3, độ ẩm từ 68 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ C, phía Nam 21-24 độ C, cao nhất từ 26 - 29 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3, độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C, cao nhất từ 26 - 29 độ C.

Khu vực Nam Bộ nhiều mây, đêm 19 và sáng 20/1 có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3, độ ẩm từ 60 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, cao nhất từ 27 - 30 độ C./.