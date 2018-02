EVN mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác có hiệu quả từ các đối tác

(Dân Việt) Tập đoàn Điện lực Việt Nam vừa tổ chức buổi lễ EVN Partnership Meeting 2018. Đây là sự kiện thường niên của Tập đoàn để tri ân sự ủng hộ, hỗ trợ, phối hợp hiệu quả từ các cơ quan Nhà nước, các cơ quan ngoại giao cùng các đối tác trong và ngoài nước.

Tới dự buổi lễ có ông Craig Chittick - Đại sứ Australia tại Việt Nam, ông Kari Kahiluoto – Đại sứ Cộng hòa Phần Lan tại Việt Nam, ông Thongsavanh Phomvihane - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam, cùng đại diện Đại sứ quán Mỹ, Nga, Pháp, Ý, Thái Lan,… tại Việt Nam.

Về phía các tổ chức tín dụng quốc tế và trong nước có ông Achim Fock - Giám đốc Điều phối Danh mục và Hoạt động dự án của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam; ông Christan Haas - Giám đốc Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW) tại Việt Nam, ông Fabrice Richy - Giám đốc Quốc gia Cơ quan Phát triển Pháp (AFD), cùng đại diện Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng thương mại.

EVN cũng vinh dự đón tiếp đại diện của Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính.

Về phía Tập đoàn Điện lực Việt Nam có Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành, Tổng Giám đốc EVN Đặng Hoàng An, cùng các thành viên HĐTV, các Phó Tổng giám đốc Tập đoàn.

Tổng Giám đốc EVN Đặng Hoàng An phát biểu tại buổi lễ

Tại buổi lễ, Tổng Giám đốc EVN Đặng Hoàng An cho biết: Năm 2017, EVN đã hoàn thành tốt các trọng trách được giao và đạt được nhiều thành công trong các lĩnh vực.

Cụ thể, tới cuối năm 2017, tổng công suất nguồn điện toàn hệ thống đã đạt trên 45.000 MW. EVN đang phục vụ 25,6 triệu khách hàng trên mọi miền đất nước. Sản lượng điện thương phẩm toàn Tập đoàn trong năm vừa qua đạt 174,05 tỷ kWh, tăng 8,92% so với năm 2016.

Cũng trong năm qua, EVN đã đầu tư cấp điện đến 11/12 huyện đảo; đưa điện đến 99,98% xã, phường và 98,83% hộ dân nông thôn trong cả nước. Đặc biệt, EVN đã cung cấp 100% dịch vụ điện trực tuyến.

Theo Báo cáo Doing Business công bố ngày 31/10/2017 của Ngân hàng Thế giới, chỉ số tiếp cận điện năng của Việt Nam tăng 32 bậc so với xếp hạng năm 2016 và đứng ở vị trí 64/190 quốc gia/nền kinh tế, góp phần vào cải thiện chỉ số đánh giá chung về Môi trường kinh doanh của Việt Nam tăng 14 bậc so với năm trước đó.

Các đối tác đến tham dự buổi lễ EVN Partnership Meeting 2018

Bên cạnh đó, một trong những dấu ấn quan trọng của EVN trong năm 2017 chính là đẩy mạnh hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước. EVN tiếp tục duy trì tốt mối quan hệ đối tác tin cậy với các tổ chức tài chính quốc tế (World Bank, ADB, AFD, JICA, KfW,...) để thu xếp vốn nước ngoài cho các dự án điện.

Đồng thời, hợp tác chặt chẽ và khai thác các chương trình hợp tác với các tập đoàn điện lực lớn trên thế giới như EDF (Pháp), TEPCO (Nhật Bản), KEPCO (Hàn Quốc), ENEL (Ý),...

“Trong năm 2018, EVN mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự hợp tác, hỗ trợ nhiệt tình, có hiệu quả từ các đối tác để EVN tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đảm bảo điện cho đất nước” – Tổng Giám đốc EVN Đặng Hoàng An cho hay.

Ông Achim Fock - Giám đốc Điều phối Danh mục và Hoạt động dự án của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam chúc mừng thành công của EVN năm 2017

Phát biểu tại buổi lễ, ông Achim Fock - Giám đốc Điều phối Danh mục và Hoạt động dự án của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam khẳng định: “EVN đã sử dụng rất có hiệu quả các nguồn vốn ODA để thực hiện chương trình điện khí hóa nông thôn, nâng cấp và mở rộng mạng lưới truyền tải và phân phối thiết yếu, phát triển các dự án điện… Đây là kết quả của sự lãnh đạo, sự cống hiến cũng như năng lực kỹ thuật cao của đội ngũ lãnh đạo và toàn thể CBCNV EVN”.

Ông Achim Fock cũng chúc mừng những thành công EVN đã đạt được trong năm 2017, đồng thời nhấn mạnh Ngân hàng Thế giới và các đối tác phát triển sẽ tiếp tục hỗ trợ EVN trong những năm tới để phát triển thị trường điện cạnh tranh, nâng cấp cơ sở hạ tầng để nâng cao độ tin cậy hệ thống điện, phát triển năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả,… nhằm đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững của ngành Điện Việt Nam.