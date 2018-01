Hà Tĩnh: Rút súng dọa người sau va chạm giao thông

(Dân Việt) Một người đàn ông ở Hà Tĩnh điều khiển ô tô sau khi va chạm với xe máy dựng bên đường đã xuống xe, mang theo một khẩu súng ngắn dọa bắn dân.

Mới đây một clip được đăng tải trên Facebook thu hút nhiều bình luận bày tỏ phẫn nộ trước hành động của người điều khiển xe ô tô này. Theo đó clip với thời lượng 2 phút 30 giây đăng tải vào chiều 21.1 có nội dung: “Một thanh niên điều khiển ô tô hãng Mazda màu trắng mang biển kiểm soát 38A-114.71 va chạm giao thông tại thôn Hồng Nguyệt, xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã xuống rút súng ra dọa nạt dân. Công an hãy vào cuộc nhanh”.

Hình ảnh người đàn ông lái xe ô tô lấy súng dọa dân. Ảnh cắt từ clip.

Ngày 22.1, PV Dân Việt đã trực tiếp về xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh để tìm hiểu về sự việc. Phản ánh với PV, ông Nguyễn Thanh Hiệp (SN1954, ở thôn Hồng Nguyệt, xã Thuận Lộc) cho biết: “Vào khoảng 14h ngày 21.1, tôi đi xe máy thăm đồng về. Khi tôi vừa dựng xe bên mép đường trước cổng nhà để vào nhà lấy bình đi phun thuốc cỏ thì nghe tiếng rầm ngoài ngõ. Tôi hốt hoảng chạy ra xem thì thấy một chiếc ô tô màu trắng đâm xe máy tôi bay xa 10-20m. Xe tôi hư hỏng nặng còn xe ô tô móp phần đầu. Sau khi tai nạn xảy ra, người dân chạy ra xem rất đông, tôi yêu cầu gọi công an đến xử lý thì một người đàn ông mở cửa xe ô tô bước xuống, lên giọng hăm dọa tôi. Đồng thời, người đàn ông này rút khẩu súng ngắn màu đen trong xe ra dọa bắn cháu tôi là Lê Thanh Tùng. Sau một hồi lời qua tiếng lại, nhờ người dân điện báo Công an xã và Công an thị xã Hồng Lĩnh có mặt tại hiện trường. Sau đó Công an thị xã Hồng Lĩnh lấy lời khai nhân chứng và cẩu 2 chiếc xe về trụ sở xử lý”.

Người dân rất bất bình về hành động của lái xe sau khi gây tai nạn.

“Không thể chấp nhận được hành động của lái xe ô tô này, sau khi gây tai nạn giao thông còn lấy súng dọa bắn dân. Rất may thời điểm đó có đông người nên không xảy ra cơ sự gì”- ông Hiệp nói.

Cũng trong sáng 22.1, PV Dân Việt đã làm việc với ông Nguyễn Huy Khuyến - Phó Chủ tịch UBND xã Thuận Lộc và ông Trần Trung Kiên -Trưởng Công an xã Thuận Lộc. Ông Kiên xác nhận: “Có vụ va chạm giao thông trên, nhưng sau khi tai nạn xảy ra, Công an thị xã Hồng Lĩnh và Công an xã Thuận Lộc đã lập tức có mặt tại hiện trường sau khi nhận được điện báo từ người dân. Tuy nhiên, chúng tôi không nắm được danh tính người đàn ông lái chiếc ô tô trên. Sự việc người đàn ông này rút súng ra là có thật. Khi tôi đến người đàn ông này đã cất súng vào trong xe. Vụ việc đã được Công an thị xã Hồng Lĩnh tiếp nhận đưa về xử lý”.

“Đến sáng nay Công an xã Thuận Lộc chưa nhận được thông báo gì về vụ tai nạn trên của Công an thị xã Hồng Lĩnh”- ông Kiên nói.

Khi xem đoạn clip trên, ông Nguyễn Huy Khuyến - Phó Chủ tịch UBND xã Thuận Lộc cho biết: “Hôm qua tôi không có mặt ở đó chỉ nghe anh em báo lại về vụ tai nạn trên. Nhưng xem qua clip cho thấy người điều khiển chiếc xe ô tô trên có đưa súng ra dọa. Sự việc cụ thể thế nào, các anh phải làm việc với Công an thị xã Hồng Lĩnh mới rõ”.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.